New Orleans Saints vs Kansas City Chiefs VER EN VIVO: Monday Night Footbal de la NFL

Ciudad de México.- Este día se juega el New Orleans Saints versus Kansas City Chiefs por el Monday Night Football de la semana 5 de la NFL. En ese sentido, el equipo comandado por Patrick Mahome. buscará mantener su racha invicta ante los de Nuevo Orleans, equipo que necesita de manera urgente una victoria, pero que enfrente tendrán al actual campeón de la Liga. Ahora se muestran todos los detalles para ver en vivo el partido.

A pesar de que siguen invictos, los Kansas City Chiefs no han convencido en la temporada, sobre todo el quarterback Patrick Mahomes, quien no ha tenido un buen inicio de torneo, pero que ha sacado su estirpe de campeón para conseguir la victoria en los primeros cuatro encuentros. Por su parte, New Orleans Saints han quedado a deber durante los últimos encuentros y buscarán evitar irse con récord perdedor, ya que marchan con dos victorias y dos derrotas.

Los de Nuevo Orleans han tenido un arranque titubeante de temporada y buscarán recuperarse en el Monday Night Football de la NFL, donde serán protagonistas junto a los Kansas City Chiefs. En el papel, los locales son los favoritos para llevarse la victoria. En contra de 1 de los considerados más débiles. Sin embargo, en los deportes jamás hay algo escrito y se podría dar una gran campanada esta noche en el arrowhead Stadium.

New Orleans Saints vs Kansas City Chiefs EN VIVO, foto: especial

New Orleans Saints vs Kansas City Chiefs: EN VIVO: Horario y dónde ver

Fecha: lunes 07 de septiembre

Hora: 18:20 horas del centro de México

Sede: Arrowhead Stadium

Dónde ver: ESPN

Patrick Mahomes en búsqueda de nuevos récords con Kansas City

El quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, ha sido uno de los mejores jugadores en los últimos años. Para alguno lo pueden considerar como de los mejores de la historia. A su corta edad ya ha sido 3 veces campeón de Super Bowl y es el rey de la NFL. Hoy, con tan solo 29 años, el jugador ya disputó 100 partidos de su carrera de temporada regular y 18 más en play offs, la mayoría de ellos han vivido victorias.

En todas las temporadas que Patrick Mahomes ha estado en la NFL, ha jugado 100 encuentros, de los cuales ha ganado 78. De esta manera, el mariscal de campo de Kansas City buscará continuar ampliando sus registros en el emparrillado para convertirse en 1 de los mejores jugadores de la historia del deporte.

Fuente: Tribuna