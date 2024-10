New York Yankees vs Kansas City Royals VER EN VIVO: Juego 2 de los Play Offs en la MLB

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este lunes tendrá lugar el juego 2 del New York Yankees Vs Kansas City por la serie de Divisional de los playoffs de las Grandes Ligas vienen de un partido apretado en el cual los neoyorquinos vencieron a los de Kansas City por 6 carreras a 5. Razón por la cual para este segundo juego se esperan más emociones y batazos de primer nivel, por lo cual ahora se muestran las opciones para ver en vivo el partido, así como horarios y canal de transmisión.

No cabe duda que el primer encuentro entre los Yankees y los Royals estuvo a la altura de lo esperado. Las 9 entradas estuvieron repletas de giros, héroes inesperados y volteretas. Las entradas en el Yankee Stadium se agotaron, al igual que sucederá la noche de este lunes. A pesar de que los neoyorquinos fueron los mejores clasificados de la fase regular, el equipo de los Royals ha demostrado que su juego ha crecido en los últimos partidos y podrían dar la sorpresa.

La tensión se podía cortar con un cuchillo en el partido de los New York Yankees vs los Kansas City Royals, ya que las estrellas de ambos equipos estaban más que calientes. A pesar de todo esto, la violencia no se hizo presente. Por lo cual el encuentro pudo terminar con el triunfo de los locales. Ambas novenas han demostrado tener una rivalidad creciente durante los últimos años e incluso sus jugadores ya no se pueden mirar entre sí.

Yankees vs Royals EN VIVO, foto: especial

Yankees de Nueva York vs Reales de Kansas City: Dónde ver EN VIVO 2024

Juego 2

Fecha: Lunes 7 de octubre

Hora: 17:38 pm CDMX

Dónde ver: ESPN y Disney+

Yankees y Royals pelea por el MVP

Ambas escuadras han tenido una temporada fenomenal, sin embargo, las estrellas Witt y Aaron Judge, han sido comparadas en reiteradas ocasiones, ya que son considerados por muchos como fuertes candidatos para conseguir el premio MVP de la Liga Americana. Es así que para este segundo juego se espera que la atención esté a tope de nueva cuenta y ambos combinados salgan al diamante a entregarlo todo

Los New York Yankees llevan la ventaja en la serie después de haber triunfado en el primer partido contra los Kansas City Royals. Sin embargo, apenas es el inicio de los playoffs de una serie que promete más encuentros históricos. En ese sentido, los locales buscan ampliar la ventaja. Para visitar a la ciudad vecina y poder terminar con la serie en tan solo 3 juegos, sin embargo, deberán de superar a sus contrincantes, quienes han mejorado de manera sustancial.

Fuente: Tribuna