Aaron Rodgers se deslinda del despido de Saleh como entrenador de los Jets

Nueva York, Estados Unidos.- Un molesto Aaron Rodgers insistió en que no jugó ningún papel en el despido de Robert Saleh como entrenador en jefe de los New York Jets y calificó tales acusaciones de “evidentemente falsas”.

El mariscal de campo estrella hizo su aparición semanal en ‘The Pat McAfee Show’ el miércoles, un día después de que el propietario de los Jets, Woody Johnson, despidió a Saleh después de que el equipo tuvo un comienzo de 2-3 en la cuarta temporada del entrenador.

El mariscal de campo se considera amigo de Saleh

Hubo especulaciones de algunos medios y fanáticos de que Rodgers podría haber influido en Johnson, quien dijo durante una conferencia telefónica el martes que la decisión fue “mi decisión y solo mi decisión”.

Johnson nombró al coordinador defensivo Jeff Ulbrich como entrenador en jefe interino de los Jets por el resto de la temporada.

“Acusaciones ridículas”

“En cuanto a cualquiera de las ridículas acusaciones que existen, no voy a dedicar más de una frase a responderlas”, dijo Rodgers. “Y es que me molesta cualquiera de esas acusaciones porque son evidentemente falsas. Y es interesante la cantidad de poder que la gente piensa que tengo, que no tengo”.

Rodgers confirmó que habló con Johnson el lunes por la noche durante una “agradable llamada”, pero dijo que el propietario simplemente le preguntó cómo se sentía después de torcerse el tobillo izquierdo en la derrota de los Jets ante Minnesota en Londres, el domingo. Tanto Johnson como Rodgers dijeron que no se hablaba del futuro de Saleh.

Saleh fue despedido el martes

“Woody no tiene la obligación de hacerme saber cuáles son sus planes”, dijo Rodgers. “Simplemente agradecí la llamada de que me estaba controlando”.

Rodgers habló sobre cómo la decisión de despedir a Saleh fue un recordatorio de cómo el futbol americano “es un negocio difícil” y hay un aspecto humano en decisiones como esta.

Citó a la familia de Saleh, incluido uno de los siete hijos del entrenador con quien se acercó durante las prácticas del equipo. Rodgers también reiteró que él y Saleh, quien dijo en un comunicado que estaba “agradecido” por la oportunidad de ser el entrenador en jefe de los Jets, no estaban en desacuerdo.

Sólida relación

“Amo al entrenador Saleh”, dijo Rodgers. “Tenemos una relación muy sólida... Él fue una gran razón por la que vine a los Jets”.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL fue adquirido por Nueva York en abril de 2023 procedente de Green Bay. Con su llegada llegaron las expectativas del Super Bowl, pero Rodgers se desgarró el tendón de Aquiles izquierdo a cuatro jugadas de su debut la temporada pasada, y los Jets terminaron con marca de 7-10 sin él.

Ulrich (izquierda) tomará el cargo de manera interina

Nueva York ingresó a esta temporada con aspiraciones similares, pero una racha de dos derrotas y un juego inconsistente de Rodgers y la ofensiva hicieron que Johnson se preocupara de que el equipo se dirigiera en la dirección equivocada.

Los Jets juegan contra los Buffalo Bills el lunes por la noche en casa y una victoria les daría una parte del primer lugar de la AFC Este.

Fuente: Tribuna