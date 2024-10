Actriz de Televisa revela su amor por 'El Canelo' Álvarez y hace una fuerte confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz de Televisa y cantante, Lucía Méndez, acaba de mostrarse más sincera que nunca ante la prensa al momento de revelar su amor por el boxeador mexicano más importante del momento, Saúl 'El Canelo' Álvarez, señalando que ella podría tener un amorío con él. Inesperadamente, la estrella de la industria del espectáculo ante esto hizo una fuerte confesión sobre su romance.

La actriz de El Extraño Retorno de Diana Salazar hizo acto de presencia en la alfombra roja de la serie La Máquina, donde habló sin tapujos con la prensa sobre dos galanes mexicanos que la han cautivado. La artista de 69 años reveló que el boxeador mexicano más famoso de la actualidad, le parece un hombre muy atractivo, por lo que, en otra época de su vida, no descartaría tener una relación con él: "Si el Canelo hubiera estado cuando yo era joven, no se me va vivo".

No obstante, 'La Méndez' recalcó que en este momento no se atrevería a tener una cita o una relación con el exitoso pugilista por una sencilla razón, que está casado: "Adulterio no, mi papá me dijo un día: 'Nunca un casado, hija, porque el día que tú andes con un casado, esas lágrimas de esa mujer las vas a pagar tú'. Nunca andaré con un casado". Acto seguido, la protagonista de novelas, como Tú o Nadie, solicitó a los reporteros que no se malinterpretaran sus palabras, dado que su atracción por el boxeador solo queda en su imaginación.

Lucía se dice atraída por El Canelo. Internet

Siguiendo el tenor de la conversación, el nombre Luis Miguel salió a relucir, y como en anteriores ocasiones, Lucía compartió que de su tórrido romance con 'El Sol' cuando él era muy joven y ella era varios años mayor. Asegura que le dedicó el tema Fría como el Viento, porque fue ella quien decidió terminar con su amorío: "Lo dejé plantado, fui fría como el viento, pero me enamoré de Pedro Torres, ni modo, ¿qué puedo hacer?".

Por último, la reconocida participante de Siempre Reinas, recalcó que aún le guarda un gran cariño al padre de Michelle Salas, mencionando que aún recuerda su tiempo juntos de una de las mejores maneras, afirmando que para ella siempre va a existir un profundo cariño para el cantante: "Padrísimo, fue una relación bien divertida, una relación a destiempo porque yo era más grande que él… Quiero mucho a Mickey, lo adoro, lo amo".

Fuente: Tribuna del Yaqui