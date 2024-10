'El Piojo' Alvarado la libra: FMF descarta castigo tras arrojar 'petardo' a periodistas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica en las Chivas Rayadas del Guadalajara continúa derivado del acto de Roberto 'El Piojo' Alvarado la semana pasada, cuando lanzó un cohete a la zona donde se encontraba la prensa, previo a una conferencia que ofrecería el equipo. En ese sentido, la Federación Mexicana de Futbol reveló que no habrá un castigo para el extremo derecho mexicano. Asimismo, el equipo tapatío no ha anunciado alguna sanción para su jugador.

La FMF señaló que no habrá alguna sanción en contra de Roberto Alvarado, volante de las Chivas Rayadas del Guadalajara, después de que presuntamente lanzara un petardo a los periodistas que cubrían la conferencia de prensa del equipo. Se explicó que lo anterior no es objeto de alguna sanción debido a que ocurrió al interior de las instalaciones del club después de un entrenamiento, así lo confirmó la Federación.

De acuerdo con las atribuciones reglamentarias con las que cuenta la comisión disciplinaria, lo sucedido la semana pasada no es objeto de sanción porque ocurrió dentro de las instalaciones de un club, posterior a un entrenamiento", señaló la FMF.

Castigo al Piojo Alvarado, foto: especial

De acuerdo con el organismo rector del futbol en México, el Reglamento no contempla sanciones al respecto, ya que no ocurrió en un contexto de partido avalado por la propia federación. En ese sentido, sería la Comisión Disciplinaria la que tiene la facultad para sancionar a 'El Piojo' Alvarado, ya que tiene la competencia de emitir fallos, no solo en lo que ocurre en los partidos avalados por la FMF, sino también lo que pasa afuera de las canchas.

De esta manera, de acuerdo con el Código de ética, se podría sancionar al jugador de las Chivas, ya que el objetivo del documento es salvaguardar en todo momento la integridad imagen y reputación del futbol mexicano, no se tiene tolerancia para las prácticas ilegales, inmorales o que vayan en contra de los valores del futbol mexicano. Cabe señalar que este se aplica en actos realizados en torno al deporte en México, incluso cuando no hay relación con lo que sucede en el terreno de juegos.

De acuerdo con el propio jugador de las Chivas lanzó el presunto petardo como una broma a sus compañeros y no se dio cuenta que había caído en la zona de prensa. Por su parte, las Chivas Rayadas del Guadalajara o la Liga MX tampoco han pronunciado algo al respecto sobre una sanción para el jugador, incluso tampoco han realizado algún mensaje. Se espera que el cuadro rojiblanco emita una posición en los próximos días.

Fuente: Tribuna