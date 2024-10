Kansas City Royals vs New York Yankees VER EN VIVO: Juego 3 de Play offs de la MLB

Comparta este artículo

CIudad de México.- Este miércoles se retoma la serie Kansas City Royals vs New York Yankees por la serie Divisional de la MLB 2024. Se trata del juego número 3 entre ambos equipos donde van con un empate, es decir, una victoria por bando. Sin embargo, ahora los que estarán de locales son los Royals, quienes buscarán ser impulsados por su afición para tomar ventaja en esta serie de enfrentamientos contra los neoyorquinos. Es por eso que ahora se mencionan los detalles para ver en vivo el juego 3.

Los Kansas City Royals recibirán a los New York Yankees la noche de este 9 de octubre en lo que significa el tercer juego de la serie Divisional en las Grandes Ligas. Esta serie es una de las más apretadas y está muy lejos de definirse, ya que están empatados a un juegos por bando. En el caso de los Yankees, buscan sobreponerse a la condición como visitante e imponerse en al menos uno de los dos juegos para que se regrese a su territorio.

Los Yankees fueron uno de los mejores equipos de la temporada regular de las Grandes Ligas, mientras que los Kansas City. Royals arribaron a este enfrentamiento después de sortear la serie de comodines. Esto ha generado que tengan un poco más de certeza en el terreno de juegos, ya que no han perdido condición. Es así que el kauffman Stadium ya está listo para recibir a este encuentro de la serie Divisional.

Kansas City Royals vs New York Yankees EN VIVO, foto: especial

Kansas City Royals vs New York Yankees EN VIVO: horario y dónde ver

Fecha: 9 de octubre.

Horario: 17:08 horas, tiempo del centro de México.

Sede: Kauffman Stadium.

Transmisión. ESPN y Disney +

Royals y Yankees buscan la ventaja en la serie

El juego entre Royals y Yankees es solamente uno del gran platillo de béisbol que se tiene programado para este miércoles, ya que también se juega el Cleveland Guardians vs Detroit Tigers, así como Philadelphia Phillies vs New York Mets y Los Ángeles Dodgers vs San Diego Padres. Se espera que alguno de estos encuentros defina la serie para tener a los primeros contendientes por el Campeonato de las diferentes conferencias.

El objetivo es claro para las novenas y es tomar la ventaja en la serie. Para ello, el derecho Clarke Schmidt será el encargado de abrir el partido para New York, hará su primera apertura en esta postemporada, después de que terminó la temporada regular con un récord de 5 victorias por 5 derrotas. En el caso de Kansas City, será Seth Lugo el encargado de subir al montículo.

