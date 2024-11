¿Habrá Clásico entre América y Chivas? Así se jugaría el Play In de la Liga MX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Solo falta un encuentro para que finalice la temporada regular de la Liga MX, por lo que el play in está más que listo y podría darse el clásico América vs Chivas. Aunque todo depende del resultado de Monterrey, esta posibilidad se da gracias a que tanto el cuadro americanista como los de Guadalajara perdieron sus respectivos duelos de la jornada 17, por lo cual están condenados a jugar este repechaje.

El play in se juega de la siguiente manera, el puesto 7 al 10 juegan este repechaje el séptimo y octavo juegan entre sí y el que pierda espera al ganador del noveno contra el décimo. De esta manera se sortean los dos últimos lugares para clasificar a la liguilla. En ese sentido, América y Chivas podrían jugar entre sí después de que el cuadro azulcrema cayera derrotado por goleada ante el Toluca, mientras que las Chivas perdieron contra el Atlético San Luis.

Clasificados al Play In de la Liga MX, foto: especial

Así se jugaría el Play In de la Liga MX

Actualmente los Rayados de Monterrey se encuentran en la sexta posición y se medirán ante León, Por su parte, Xolos es octavo y jugará ante Puebla si ambos equipos ganan o en caso de que los rayados empaten. El América se enfrentaría contra Tijuana. En caso de que los regiomontanos pierdan, los del América se enfrentarían contra los dirigidos por Martín Demichelis.

Por otro lado, las Chivas se encuentran en la novena posición, mientras que el Atlas en la décima con 21 puntos. Asimismo, el León es onceavo en caso de que ambos equipos ganen o los rojinegros empaten, se dará el clásico tapatío en el play In. En caso de que Atlas pierda y León gane, avanzarán y se medirán contra el rebaño, Por lo que al menos en la primera parte del play in. No habrá clásico nacional.

La única manera en que Chivas y América se enfrenten en el play in es que el cuadro azulcrema caiga en la llave a, mientras que las Chivas tendrían que ganar su respectivo encuentro, por lo cual ambos equipos se enfrentarían. Por el último boleto a la Liguilla. esa sí que existe una ligera posibilidad de que se dé este encuentro que sin duda haría vibrar a los aficionados del fútbol en México con un partido histórico por el honor.

Fuente: Tribuna