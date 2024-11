Alcaraz, enfermo tiene un debut para el olvido ante Ruud en las Finales ATP

Comparta este artículo

Turín, Italia.- Carlos Alcaraz luchaba con un problema estomacal y parecía lejos de ser el jugador que ganó dos Grand Slams este año al perder el lunes 6-1, 7-5 ante Casper Ruud en las Finales ATP.

Rudd festeja su victoria ante el español

Fue la primera victoria de Ruud sobre Alcaraz en cinco encuentros en su carrera, y el resultado podría dificultar que Alcaraz avance de la fase de todos contra todos en el evento de final de temporada para los ocho mejores jugadores.

“No me sentí bien en la cancha”, dijo Alcaraz. “Unos días antes de venir aquí, me enfermé en casa... Esta mañana, me siento incómodo en el estómago”.

En el mismo grupo, Alexander Zverev comenzó su intento por un tercer título de las Finales ATP al vencer a Andrey Rublev por 6-4 y 6-4.

Los dos primeros clasificados de cada grupo avanzan a las semifinales.

El domingo, el número uno del mundo, Jannik Sinner, y el finalista del Abierto de Estados Unidos, Taylor Fritz, vencieron a Alex de Miñaur y Daniil Medvedev, respectivamente, en el otro grupo.

Sin experiencia

Alcaraz ganó el Abierto de Francia y Wimbledon para aumentar el total de su carrera a cuatro títulos de Grand Slam. Pero también tuvo problemas en el Masters de París recientemente y cayó detrás de Zverev al número 3 en el ranking esta semana.

“No tengo experiencia jugando en canchas cubiertas”, dijo Alcaraz. “Seré un muy buen jugador en canchas cubiertas, estoy seguro de ello. Pero creo que ya era hora, que se trataba de adquirir experiencia... Muchos jugadores son mejores que yo en pista cubierta”.

Alcaraz afirma que no se sintió bien durante su juego

Ruud llegó a las semifinales de 2021 y a la final de 2022 en sus dos primeras apariciones en la final. Pero también ha tenido problemas recientemente, perdiendo su primer o segundo partido en sus últimos siete eventos.

“No estoy lleno de confianza”, dijo Ruud. “Un partido como el de hoy puede ser capaz de cambiarlo”.

A Alcaraz le rompieron el saque para el segundo set con 5-4.

Alcaraz lideró 25-16 en tiros ganadores, pero cometió 26 errores no forzados contra 10 de Ruud.

Ruud convirtió sus cuatro puntos de quiebre, mientras que Alcaraz fue solo uno de los seis en esa categoría.

“Estoy cansado mentalmente”, dijo Alcaraz. “Obviamente muchos partidos, un calendario muy apretado, un año muy exigente sin demasiados días de descanso”.

Fuente: Tribuna