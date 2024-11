NFL: Campbell se sorprende por la remontada de sus Lions ante los Texans

Comparta este artículo

Detroit, Estados Unidos.- Dan Campbell ha visto muchas cosas como jugador y entrenador de la NFL. Sin embargo, nunca había visto nada como el domingo por la noche.

Los Lions se sobrepusieron a cinco intercepciones de Jared Goff, una más de las que había lanzado en los primeros ocho partidos, y remontaron para vencer 26-23 a los Houston Texans. Perdían 23-7 en el medio tiempo.

“Las probabilidades de ganar un partido con cinco pérdidas de balón son realmente pequeñas”, dijo Campbell. “Este fue un esfuerzo total de equipo en cada fase del juego”.

El pateador Jake Bates hizo un gol de campo de 58 yardas para empatar el juego en el último cuarto y uno de 52 yardas para ganarlo cuando el tiempo expiraba.

Los Lions se convirtieron en el primer equipo desde los Atlanta Falcons en 2012 en ganar a pesar de lanzar cinco intercepciones en un juego.

El crédito

Campbell le dio crédito a la defensiva, que obligó a los Texans a patear tres goles de campo en la primera mitad antes de dejarlos fuera en la segunda.

“Eso es muy difícil para una defensiva, porque están ahí afuera manteniéndolos fuera de la zona de anotación y luego lanzamos una intercepción dos jugadas más tarde y están de vuelta en el campo”, dijo Campbell. “Fue una gran actuación, incluso antes de considerar las dos conclusiones”.

El esquinero veterano Carlton Davis interceptó dos pases de C.J. Stroud en la segunda mitad, incluido uno en la yarda 3.

“Le dije a C.D. el sábado que podría ser nuestra mejor adquisición esta temporada”, dijo Campbell. “¿Cómo no vas a amar a un esquinero de cobertura que puede correr, batear, cerrar el juego terrestre y atrapar dos pases cuando los necesitamos?”

¿Qué está funcionando?

La defensiva terrestre de los Lions dominó a los Texans toda la noche. Joe Mixon tuvo una carrera de touchdown de 8 yardas, pero terminó con solo 46 yardas en 25 acarreos.

“Sabíamos que era el jugador ofensivo más peligroso que necesitábamos detener”, dijo Campbell. “Es un corredor muy duro y siguió persiguiéndonos, pero pudimos contenerlo”.

Lo que necesita ayuda

Goff no había lanzado una intercepción en sus últimos cinco partidos. Nadie esperaba que lanzara cinco, pero tuvo tres en la primera mitad y dos más en el tercer cuarto, entregando el balón dos jugadas después de la primera intercepción de Davis y tres jugadas después de la segunda.

Goff fue maltratado por la defensa de los Texans

“Honestamente, no pensé que estaba jugando mal”, dijo Goff. “Estaba viendo bien las cosas y lanzando bien la pelota. He estado en posiciones mucho peores y no iba a dejar que algunos errores desafortunados me sacaran de mi juego”.

A pesar de las dos intercepciones en el tercer cuarto, Goff completó 8 de 13 pases para 149 yardas y un touchdown en la segunda mitad.

Fuente: Tribuna