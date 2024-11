Saldrá una millonada reparar el Tropicana Field, no estaría a tiempo para 2025

Comparta este artículo

Petersburg, Florida.- Una evaluación detallada de los daños causados por el huracán ‘Milton’ en el Tropicana Field concluye que la casa de los Tampa Bay Rays es estructuralmente sólida y puede ser reparada por unos 55.7 millones de dólares a tiempo para la temporada 2026.

El informe de 412 páginas publicado el martes por la ciudad de San Petersburgo, propietaria del edificio, encontró que la estructura básica del estadio abovedado “no parece haber sido afectada negativamente” por los vientos del huracán ‘Milton’, que destrozó la mayor parte de su techo de tela.

El inmueble sufrió graves daños en su techo

“La estructura primaria es reparable y capaz de soportar un techo de tela de membrana tensada de reemplazo”, dijo el informe de Hennessy Construction Services.

Dieciocho de los 24 paneles de tela del estadio fallaron cuando ‘Milton’ llegó a tierra el 9 de octubre, según el informe. También hubo daños en partes interiores del ‘Trop’, como se le conoce para abreviar, por el agua de lluvia y otras causas relacionadas con la tormenta. El estadio se inauguró en 1990 y ha sido el hogar de los Rays desde su creación en 1998.

Prioridades

El Tropicana Field ya está programado para ser demolido cuando se termine un nuevo estadio de beisbol de 1.3 mil millones a tiempo para la temporada 2028. Con costos imprevistos para la ciudad y el condado de Pinellas por dos huracanes (grandes cantidades de remoción de escombros, daños a parques e infraestructura), dos de las principales fuentes financieras para el nuevo estadio podrían reconsiderar esos planes o decidir no reparar el ‘Trop’ en absoluto.

El municipio también tiene que reparar los daños en la ciudad

El Concejo Municipal de San Petersburgo discutirá el informe en su reunión del 21 de noviembre.

“Tenemos tanta necesidad en toda la ciudad”, dijo la concejal Brandi Gabbard en una reunión la semana pasada. “Me encantan los Rays. Me encanta el Tropicana Field. No se trata de no querer hacer esto. Se trata de un equilibrio de prioridades”.

El concejo aprobó recientemente 6.5 millones para limpiar el estadio y protegerlo de cualquier daño adicional, incluyendo la impermeabilización de áreas como el palco de prensa, las secciones de asientos y el marcador.

A mudarse

La ciudad tiene un reclamo de seguro por los daños y las reparaciones, pero incluye un deducible de 22 millones y probablemente solo cubriría parte de los costos generales. Eso significa que el dinero de los contribuyentes podría tener que ser utilizado.

El alcalde de St. Petersburg, Ken Welch, dijo que la ciudad anticipa que los fondos del seguro y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias cubrirán la mayor parte de los gastos de reparación.

“Creemos que tener al equipo de nuestra ciudad natal jugando en San Petersburgo lo antes posible es importante para nuestra comunidad”, dijo Welch en un comunicado.

Los Rays tendrán que buscan un estadio para jugar en 2025

Matt Silverman, copresidente de los Rays, dijo en un comunicado que el equipo “continuará teniendo discusiones con la ciudad sobre cómo avanzar”.

Dado que el estadio bajo esta evaluación de daños y reparaciones no estaría listo hasta la temporada 2026, los Rays deben encontrar otro lugar para jugar el próximo año.

Las Grandes Ligas quieren que los Rays permanezcan en el área cerca de su base de fanáticos si es posible, con varios sitios de entrenamiento de primavera en el área de Tampa Bay. Estos incluyen estadios de beisbol en Clearwater (Phillies), Tampa (Yankees), Dunedin (Blue Jays), Sarasota (Orioles), Lakeland (Tigers) y la propia casa de entrenamiento de primavera de los Rays en Port Charlotte. La mayoría de estos lugares albergan equipos de ligas menores durante el verano.

Fuente: Tribuna