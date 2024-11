Estrella brasileña de la UFC tiene claro cómo vencer a Ilia Topuria: "No tengo miedo"

Ciudad de México.- Desde su contundente victoria ante Max Holloway y su exitosa defensa del título mundial de peso pluma, Ilia Topuria se convirtió en objeto de deseo para muchos peleadores, entre los que se destaca Diego Lopes (tercer rankeado de la división). El brasileño y Alexander Volkanovksi apuntan a encabezar la cartelera del UFC 312, evento que se llevará a cabo el 9 de febrero de 2025 y que tendrá como sede la ciudad de Sídney, Australia.

De hacerse oficial, Lopes se medirá con el que está llamado a ser el rival natural de Topuria, por ello este combate podría definir al siguiente reto en la carrera de 'El Matador'. El originario de Amazonas, Brasil, viene en ascenso en la compañía de Dana White, registrando victorias frente a peleadores de alto rango, tales como Dan Ige y Brian Ortega, es por ello que se ha ganado el derecho de ser contemplado para pelear por el cinturón de su categoría.

Durante una entrevista para Hablemos MMA, el artemarcialista carioca, con residencia en México, declaró que, contrario a lo que hizo Holloway, él está dispuesto a aceptar el intercambio de golpes con el hispanogeorgiano. Aunque una de sus especialidades es el combate cuerpo a cuerpo, Diego Lopes mencionó que no tiene miedo de plantarse en el centro del octágono y mostrar sus cualidades en boxeo, disciplina que domina Topuria a la perfección.

Yo tengo respeto a todos, pero no le tengo miedo a nadie. Si hay una cosa que no tengo es miedo. Yo creo que he demostrado eso en todas mis peleas. Entonces, a la vez que él (Topuria) apunte para el centro del octágono, me voy a plantar y voy a intercambiar golpes con él, así de fácil", sentenció el deportista.