Jake Paul se mantiene firme y envía recadito a 'Canelo' Álvarez: "Si no fuera una put..."

Ciudad de México.- El creador de contenido y empresario, Jake Paul, no quita el dedo del renglón y, previo a su combate ante Mike Tyson del próximo 15 de noviembre de 2024, externó nuevamente su intención de subir al ring con el boxeador mexicano, Saúl 'El Canelo' Álvarez. Fiel a su estilo faltoso e irreverente, el youtuber aseguró que primero se encargará de noquear a 'Iron Mike', aunque demostró que no descarta hacer realidad una posible batalla en contra del originario de Guadalajara, Jalisco.

A pesar de que 'Canelo' declaró que no está interesado en una pelea contra el influencer, asegurando que se encuentra "en otro nivel", el hermano de Logan Paul aprovechó para dejarle un nuevo recado al pugilista azteca. Durante un evento de promoción de su enfrentamiento con Tyson, una presentadora le preguntó al ahora boxeador si su próximo reto deportivo sería frente a Saúl Álvarez, por lo que decidió dejarle un breve mensaje.

Podría serlo si no fuera una jodida put...", declaración que provocó la algarabía de los presentes.

Asimismo, Jake aprovechó el momento y las cámaras para hacer una promesa a su madre, dejando en claro que vencerá a Mike Tyson sin la necesidad de recurrir al veredicto de los jueces. Existe mucha expectativa alrededor de esta exhibición que significa el retorno de uno de los más grandes exponentes en la historia del boxeo. Además de que hay una exorbitante bolsa de por medio, pues medios reportan que, independientemente del resultado, ambos peleadores tienen garantizado el pago de 40 millones de dólares.

Mamá, te prometo que he nacido para esto. Dios me ha destinado para esto. El universo me ha elegido. Yo, Jake Joseph Paul, noquearé a Mike Tyson el viernes, 15 de noviembre. Está escrito en los malditos libros de historia", vaticinó el pugilista con respecto a una de las noches más importantes de su carrera deportiva.