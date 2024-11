Rodgers dice que le gustaría volver con los Jets para la próxima temporada

Comparta este artículo

Nueva Jersey, Estados Unidos.- La estadía de Aaron Rodgers con los New York Jets aún podría extenderse más allá de esta temporada, a pesar de muchas derrotas y decepciones.

El mariscal de campo estrella, quien cumplirá 41 años el 2 de diciembre, dijo previamente que le gustaría jugar unos años más. E insistió el miércoles en que el inicio de 3-7 de los Jets durante una temporada tumultuosa no ha cambiado esa postura.

“En realidad no”, dijo Rodgers en el vestuario después de la práctica. “No para lo negativo, no. La verdad es que no”.

Rodgers dice estar a gusto con el equipo

Luego, un reportero le preguntó a Rodgers si todavía quería jugar el próximo año.

“Creo que sí, sí”, dijo el cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL mientras asintió.

El futuro de Rodgers más allá de esta temporada ha estado en duda en las últimas semanas, particularmente debido a su juego mediocre durante el peor inicio de su carrera de 20 años.

Le queda un año en su contrato que incluye 2.5 millones en salario base no garantizado con 21 millones en bonos. Contaría 23.5 millones de dólares contra el tope salarial la próxima temporada.

Pero si los Jets cortan a Rodgers antes del 1 de junio del próximo año, incurrirían en un cargo de 49 millones de dólares; serían 14 millones de dólares después del 1 de junio.

De altibajos

Tuvo un comienzo lento en su regreso de un desgarro en el tendón de Aquiles izquierdo que lo marginó durante todas las jugadas excepto cuatro la temporada pasada.

Rodgers mostró algunos destellos del jugador que fue en su mejor momento, incluso en las victorias sobre Nueva Inglaterra en la Semana 3 y Houston en la Semana 9, pero siguió esa actuación contra los Texans con un fracaso en la derrota por 31-6 ante Arizona. Completó 22 de 35 pases para apenas 151 yardas, completando apenas un pase por aire de 10 yardas o más.

Rodgers también ha lidiado con problemas de tobillo, rodilla e isquiotibial que lo han debilitado visiblemente de parte de la movilidad que lo ayudó a convertirse en una amenaza como un mariscal de campo joven.

“Quiero decir, no estoy jugando tan bien como me gustaría jugar, seguro”, dijo. “La belleza de este juego es que es un juego de equipo. La parte frustrante es que si eres un gran competidor, te mantienes en un estándar y no es poco realista”.

“Y no he alcanzado ese estándar este año”.

Vientos de cambio

Cuando Rodgers fue canjeado a los Jets en abril de 2023, las aspiraciones y expectativas del Super Bowl siguieron. Su lesión en el primer partido de la temporada terminó con esas esperanzas el año pasado, pero el optimismo regresó durante la temporada baja pasada y el campamento de entrenamiento.

Un inicio de 2-3 hizo que Robert Saleh fuera despedido por el propietario Woody Johnson y el coordinador defensivo Jeff Ulbrich asumió el cargo de manera interina.

Ulbrich está al frente del equipo de New York

El coordinador ofensivo Nathaniel Hackett, amigo de Rodgers de sus días juntos en Green Bay, fue degradado como el principal encargado de las jugadas y el coordinador de juego aéreo Todd Downing asumió esas funciones.

Los Jets también adquirieron el mes pasado al receptor abierto Davante Adams, quien fue compañero de equipo de Rodgers durante ocho temporadas con los Packers.

Aun así, el equipo ha tenido problemas, con marca de 1-4 bajo el mando de Ulbrich de cara a su partido del domingo contra Indianápolis. La ‘chispa’ que Johnson creía que sería causada por el despido de Saleh no se ha traducido en un mejor juego en el campo.

Hasta el final

“Creo que lo estás viendo en términos estrictamente binarios de victorias y derrotas”, dijo Rodgers. “Lo que ha hecho Brick (Ulbrich), la forma en que practicamos, siento que ha habido grandes cambios. Siento que ha hecho cosas realmente buenas. Creo que Brick es un entrenador en jefe de la NFL, ya sea aquí en el futuro o en el futuro. Quiero decir, él es un líder de hombres y yo estaré a su lado”.

Rodgers espera mantenerse sano en lo que resta del año

“Me encantaría jugar con él hasta el final. Así que le tengo mucho amor y respeto”.

“Y Brick ha hecho un muy buen trabajo al tratar de encontrar formas de motivar a los muchachos para mantenerlos unidos”, dijo. “Porque esto podría haber ido mal, y no estoy hablando solo de victorias y derrotas, desde el punto de vista de la personalidad, la cohesión, el estándar en cuanto a los muchachos que simplemente se fragmentan y se separan”.

Rodgers predicó “esperanza” a los fanáticos de los Jets y dijo que cualquier cosa podría suceder en los últimos siete partidos.

“Han sido un par de años realmente hermosos para mí en general. Pero obviamente ha sido frustrante con la parte futbolística”.

Fuente: Tribuna