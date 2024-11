Christian Martinoli revela tremenda reprimenda de Ricardo Salinas por broma contra Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México. – Christian Martinoli se ha consolidado como una de las voces más influyentes y populares en la crónica deportiva mexicana. Con su estilo ácido y sin filtros, ha ganado una audiencia fiel que espera con atención cada comentario, sobre todo cuando se trata de críticas que, con frecuencia, incomodan a personajes del fútbol mexicano. Sin embargo, su enfoque irreverente en la cobertura de eventos deportivos le valió, en una sola ocasión, una fuerte reprimenda de Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca. La razón: un comentario en contra de Televisa durante la cobertura del Mundial de Alemania 2006.

Resulta que en una entrevista reciente con el Escorpión Dorado, Martinoli recordó cómo su intento de broma sobre Televisa terminó en una llamada directa de Salinas Pliego. Todo comenzó cuando la cadena rival se autoproclamó como el “dream team” de la cobertura deportiva, un lema que Martinoli no dudó en satirizar. Para quien no lo sepa, durante una transmisión en vivo, hizo un juego de palabras y llamó al equipo de Televisa el “drink team”, insinuando en tono de burla que su enfoque era menos profesional de lo que ellos proclamaban.

Televisa traía el tema de que ellos eran el ‘dream team’ y entonces empecé a decir que eran el ‘drink team’. A José Ramón [Fernández] le estaba gustando eso”, comentó Martinoli en la conversación, recordando las carcajadas que provocó en su compañero y mentor en TV Azteca.

Sin embargo, lo que parecía una simple broma no fue bien recibida en los altos mandos de TV Azteca. Según Martinoli, recibió una llamada a las tres de la mañana de la secretaria de Salinas Pliego, quien le avisó que el dueño deseaba hablar con él. “Me sorprendió que se supiera mi nombre”, confesó Martinoli, quien supuso que su comentario había causado un impacto mayor al que imaginaba.

El comentarista indicó que en esa llamada Salinas Pliego fue directo y severo. “Me empezó a decir que si yo me refería a la competencia como el ‘drink team’. Que sea la última vez, ya le dije a José Ramón que así no se puede competir contra ellos. Ya me metió una cagotiza", relató Martinoli, reconociendo que la llamada le dejó claro que, pese a su estilo libre, existían límites en el juego de la rivalidad mediática.

Aunque hoy día la relación entre Televisa y TV Azteca ha cambiado, y la competencia se ha suavizado en gran medida, el incidente se mantiene en la memoria de Martinoli como la única ocasión en la que su estilo lo llevó a un enfrentamiento directo con el dueño de la empresa.

Fuente: Tribuna