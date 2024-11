El excampeón mundial de los pesados Mike Tyson golpea a Jake Paul, a tan solo horas de su pelea

Comparta este artículo

Texas, Estados Unidos.- Será este viernes 15 de noviembre, cuando se lleve a cabo una de las peleas más esperadas de los últimos meses, se trata del regreso del legendario excampeón de los pesados Mike Tyson al cuadrilátero, para enfrentarse al exyoutuber Jake Paul, en una pelea que será la estelar en el mítico estadio AT&T de Arlington, Texas.

Este jueves en la ceremonia de pesaje, Tyson ya dio de que hablar, ya que le dio una bofetada en el rostro a Paul, que apenas trastabilló y mientras el expugilista de 58 años de edad era detenido por elementos de seguridad, le pidió otro golpe en el rostro, reflejando que aparentemente no le dolió.

Esta es la primera pelea oficial que hace Mike Tyson así que oficialmente sale de su retiro, para ponerse otra vez los guantes, la última vez que subió al ring en una pelea no de exhibición, fue en el 2005 cuando perdió ante Kevin McBride. Pese a que en un inicio, el combate contra Jake iba a ser de exhibición, al final, se tratará de un duelo oficial, por lo que sí habrá un ganador.

Los rounds serán de dos minutos y se establecieron ocho episodios con guantes de 14 onzas, en donde a pesar de su edad, Tyson luce como el amplio favorito.

“Existe una diferencia fundamental entre Jake Paul y yo. Él es un ‘asesino’ prefabricado porque la televisión y otros medios han querido venderlo como un matón. En cambio, yo soy un asesino por naturaleza, ahí está la diferencia”, declaró Tyson durante la conferencia de prensa.

“Estoy feliz de estar aquí de vuelta y decir que los amo a todos. No veo problema en esto porque no voy a perder. No voy a perder. Él es el que está metido en problemas”, aseguró la exgloria de los pesos pesados.

“No le temo a ningún hombre. Quiero que seas ese viejo salvaje, Mike. Dices que me vas a matar. ¿Es eso lo que vas a hacer? Mike, porque estoy listo. Quiero a ese asesino en el ring. Quiero la pelea más difícil posible y quiero que no haya excusas luego de que acabe contigo”, dijo Paul.

Resto de la cartelera

Jake Paul vs. Mike Tyson

Katie Taylor vs. Amanda Serrano

Mario Barrios vs. Abel Ramos

Shadasia Green vs. Melinda Watpool

Lucas Bahdi vs. Corey Marksman

Bruce Carrington vs. Dana Coolwell

Neeraj Goyat vs. Whindersson Nunes

Fuente: Tribuna.