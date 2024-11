Javier Aguirre tendrá su primera gran prueba de fuego ante la selección de Honduras

Comparta este artículo

San Pedro Sula, Honduras.- Este viernes 15 de noviembre, Javier Aguirre tendrá su primera gran prueba como técnico de México, pues visitará uno de los escenarios más complicados de la Concacaf, como lo es la cancha de San Pedro Sula, en Honduras.

El juego es correspondiente a los Cuartos de final de la Liga de Naciones, en donde el Tri buscará salir con ventaja y posteriormente el martes en Toluca finiquitar la serie, para obtener su boleto a las semifinales.

El ‘Vasco’ regresó al cargo el pasado mes de agosto, como reemplazo de Jaime Lozano y desde entonces tiene un saldo de dos empates y dos victorias, la última el 2-0 ante Estados Unidos jugando como locales el mes pasado en Jalisco.

Ahora el escenario es diferente en Honduras, donde además de jugar en patio ajeno, el equipo mexicano deberá sobreponerse a las condiciones climatológicas.

“Jugar como visitante es complicado, no tienes el apoyo del público, no eres favorito. Efectivamente por historia han sido partidos muy duros, ellos nos han superado en estadística. Estos dos partidos tienen un premio de asistir al Final Four, es un escenario que me gusta”, dijo Javier Aguirre hoy en conferencia de prensa, previo al partido.

“Una cosa es que la afición rival apoye a su equipo, me parece normal. Pienso que eso es el deporte. Desde que son chavos están acostumbrados a eso. La afición de Honduras y el rival querrán ganar, están en su país. Yo estoy tranquilo... serán abucheos, oles y estamos preparados para ello”, puntualizó Aguirre.

Aguirre se animó a soltar algunos de los nombres con los que saldría a la cancha. “Tengo definido mi once, pero el portero no lo voy a decir. Montes juega seguro, Edson Álvarez y Raúl Jiménez. Estuvieron fáciles“.

Cabe destacar que la última visita del Tri a Honduras fue en noviembre del 2023, y cayeron 2-0, por eso, la Selección catracha confía en que puedan llevarse un resultado positivo.

“¿Miedo? ¿Por qué miedo? Yo creo que la preocupación nuestra es lo colectivo. Lo del año pasado ya es historia. Lo del árbitro es comportamiento de él, tiene que responder con su nivel ante FIFA y Concacaf, es lo más saludable, que todo sea con equidad y que gane el que sea más certero”, declaró Reinaldo Rueda, actual director técnico de la H.

El partido entre México y Honduras será este viernes, a las 19:00 horas (tiempo de Sonora) y será transmitido por TV Azteca y TUDN.

Fuente: Tribuna.