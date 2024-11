Michael Chandler tiene la esperanza de enfrentar a McGregor: "No es nada sin la UFC"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que se cancelara su enfrentamiento con Conor McGregor en el UFC 303, evento que se realizó en junio del presente año, Michael Chandler expresó que no quita el dedo del renglón y externó su deseo por enfrentarse al irlandés, quien no pudo estar presentarse a su dicho compromiso debido a una lesión en el pie. El originario de Missouri dijo que se le debe poner punto final a esta rivalidad que nació en The Ultimate Fighter 31, en donde ambos eran coaches de sus respectivos equipos.

Previo a su batalla coestelar en el UFC 309 ante el brasileño Charles Oliveira, el peleador estadounidense declaró que aún mantiene la esperanza de entrar al octágono con 'The Notorious'. Durante una entrevista para el canal de YouTube MainEvent, el excampeón de Bellator mencionó que McGregor necesita regresar al mundo de las artes marciales mixtas (MMA), pues se atrevió a decir que no es relevante en otros ámbitos.

Si Conor regresa, su camino pasa por Nashville, Tennessee y Michael Chandler; tenemos que terminar The Ultimate Fighter 31… Digan lo que quieran sobre Conor, él no es nada sin la UFC y el deporte de las MMA y creo que él lo sabe", indicó el artemarcialista.

Con respecto a las declaraciones que el oriundo de Dublín hizo para Bloody Elbow, mismas en la que expresó su deseo por dejar de lado a ‘Iron’ y centrarse en un combate con el peleador neozelandés, Dan 'The Hangman' Hooker, Chandler considera que, en caso de no aceptar la batalla, esto se convertirá en una mancha en el legado deportivo que ha forjado Conor McGregor a lo largo de los años.

Creo que, si no vuelve para pelear conmigo después de haberse retirado de esa (primera) pelea, eso dejaría una mancha en su legado.. Nunca se ha retirado de una pelea y ha peleado lesionado numerosas veces, así que le deseo lo mejor en su recuperación y que ponga su casa en orden, para que podamos terminar", sentenció.

Michael Chandler (séptimo rankeado en la división de los ligeros) formará parte de la atractiva cartelera del UFC 309, que tiene como pelea estelar a Jon Jones y Stipe Miocic. El estadounidense se medirá este sábado 16 de noviembre de 2024 a Charles Oliveira, con quien tiene cuentas pendientes luego de ser derrotado por el brasileño en mayo de 2021.

Fuente: Tribuna