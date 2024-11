Sinner, con paso perfecto, se instala en las semis de las Finales ATP en Turín

Comparta este artículo

Turín, Italia.- Tiene un dominio absoluto sobre el primer lugar del ranking. Está invicto esta semana y no ha perdido un set. Y sus fans italianos no se cansan de él.

Las cosas no podrían mejorar mucho para Jannik Sinner en las Finales ATP hasta ahora, a pesar de un caso de dopaje en curso que probablemente no se decidirá hasta principios del próximo año.

El italiano está imbatible ante su gente

Sinner y el finalista del Abierto de Estados Unidos, Taylor Fritz, avanzaron a las semifinales el jueves en el torneo de final de temporada para los ocho mejores jugadores del año.

Sinner ganó el grupo de todos contra todos después de una victoria por 6-3, 6-4 sobre el campeón de 2020, Daniil Medvedev; y Fritz avanzó en segundo lugar tras superar a Alex de Miñaur 5-7, 6-4, 6-3.

Sinner ya tenía asegurado un lugar en las semifinales antes de su partido contra Medvedev, pero aún así extendió su racha ganadora a nueve partidos. Sinner venció a Fritz en la final del Abierto de Estados Unidos en septiembre para su segundo título de Grand Slam.

“Espero que este partido me dé confianza para las semifinales, donde espero elevar el nivel”, dijo Sinner. “Pero honestamente, estoy contento con el nivel al que estoy jugando en este momento”.

El año pasado, Sinner perdió la final ante Novak Djokovic, quien se retiró lesionado este año.

Dopaje, pendiente

Sinner está jugando en casa por primera vez desde que se anunció antes de su título del Abierto de Estados Unidos que dio positivo en dos pruebas de drogas separadas este año.

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) apeló en septiembre la decisión de absolver a Sinner de irregularidades y se espera un fallo final en el caso en 2025.

“Ya he estado en esta posición tres veces. Tres veces tuvimos la audiencia. Tres veces (fueron) mi camino”, dijo Sinner. “Por supuesto, no es una posición en la que me guste estar. Pero voy a trabajar junto con todos, como lo hice antes, luego veremos qué sale. Estoy muy positivo de cómo va a ser”.

La explicación de Sinner fue que el potenciador del rendimiento prohibido entró en su sistema involuntariamente a través de un masaje de su fisioterapeuta, Giacomo Naldi, quien había usado un aerosol que contenía el esteroide para tratar su propio dedo cortado. El spray se lo dio a Naldi el preparador físico de Sinner, Umberto Ferrara.

Sinner despidió a Naldi y Ferrara y ahora Ferrara ha sido contratado para trabajar con Matteo Berrettini, compañero de equipo de Sinner en la Copa Davis.

En la orilla

Medvedev, que ganó uno de tres partidos, y De Miñaur, que no ganó ninguno, fueron eliminados.

Alexander Zverev lidera el otro grupo por delante de Casper Ruud, Carlos Alcaraz y Andrey Rublev.

Sinner tomó la delantera en los encuentros de su carrera con Medvedev en 8-7, después de que Medvedev barrió sus primeros seis partidos.

Medvedev no pudo ganar un solo partido

“Tiene plena confianza en este momento”, dijo Medvedev. “Vi su práctica antes del partido, apenas falla un tiro y golpea fuerte. Muchas veces muchos jugadores que no fallan mucho, al menos no pegan fuerte. Puede batear fuerte, muy fuerte, probablemente uno de los tres, cuatro, cinco mejores bateadores de la gira, y no falla”.

Fritz también avanzó a semifinales

Fritz mejoró a 4-5 en su carrera contra De Miñaur y podría empatar la próxima semana en un enfrentamiento de cuartos de final entre Estados Unidos y Australia en las Finales de la Copa Davis.

“Siento que normalmente juega mejor en el ambiente de equipo. También siento que juego mejor en el ambiente de equipo”, dijo Fritz. “Todavía va a ser una pesadilla jugar contra él la próxima semana también”.

Fuente: Tribuna