'El Zurdo' Ramírez habla de las duras secuelas psicológicas que le dejó Dmitry Bivol

Ciudad de México.- Previo a su batalla contra Chris Billam-Smith este sábado 16 de noviembre en la Venue Riyadh Season de Arabia Saudita, el boxeador mexicano, Gilberto 'El Zurdo' Ramírez recordó aquel fatídico 5 de noviembre de 2022, cuando perdió su invicto y sus títulos ante el peligroso ruso, Dmitry Bivol. El nacido en Mazatlán, Sinaloa, confesó que este momento le dejó importantes secuelas psicológicas y contó cómo fue que las logró superar.

Durante una entrevista exclusiva para DAZN, el pugilista de 33 años de edad se sinceró y dijo que la derrota frente a Bivol lo ayudó a mantener los pies sobre la tierra. Además mencionó que necesitó de ayuda profesional para recuperar el camino y la estabilidad en su carrera deportiva, así como en su vida personal. El deportista sinaloense aprovechó el momento para resaltar la importancia de la salud mental para cualquier atleta de alto rendimiento.

Aprendí sobre todo a tener humildad, más en el boxeo que no siempre se puede ganar, no se puede tener todo, pero siempre hay que intentarlo, siempre hay que dejar todo arriba del ring", mencionó.

Me costó bastante tiempo porque fui a terapia, que la he tenido por mucho tiempo con una doctora allá en Culiacán, es una psicoanalista que me ha ayudado también a sobrellevar mi vida, mi carrera. A veces uno se pierde en el camino, pero hay que volver a retomar esa parte", declaró Ramírez.