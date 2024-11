El ‘Zurdo’ Ramírez hace historia: Es el primer mexicano que es campeón unificado en peso Crucero

Comparta este artículo

Arabia Saudita.- El mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez tuvo un sábado para enmarcar en su carrera, pues fue de menos a más y se impuso por decisión ante Chris Billam-Smith para convertirse en el campeón unificado de los pesos crucero.

Las tarjetas oficiales de los jueces marcaron116-112, 116-113 y 116-112 a favor del nacido en Mazatlán para hacerse de los cinturones de la Organización Mundial y Asociación Mundial de Boxeo de las 200 libras, siendo además el primer mexicano que consigue dicha distinción.

Para conseguir la victoria Gilberto aprovechó su estatura y mantuvo su distancia, cuando podía golpeaba el ojo izquierdo de Smith que terminó muy herido, A su vez, el británico intentó hacer daño en la zona corta, pero sus golpes jamás pudieron poner en malas condiciones al mexicano.

Ramírez Sánchez sorprendió no sólo a su rival, también a las personas que acudieron al The Venue Riyadh, Season de Arabia, porque pese a ser su tercera pelea como crucero, no era el favorito. “Dije que iba a representar a los latinos y todos mexicanos, afortunadamente se logró el objetivo”, declaró Ramírez, después de la contienda.

Fue el mes de junio cuando el ‘Zurdo’ hizo historia al convertirse en el primer mexicano campeón mundial de peso crucero, ahora hizo más grande su legado al conseguir una corona más en ese peso.

En esa misma función también tuvo actividad el mexicano William 'Camarón' Zepeda quien batalló pero le ganó por decisión dividida al excampeón Tevin Farmer.

El del Estado de México que era favorito en las apuestas, tuvo una de sus actuaciones menos convincentes, e inclusive visitó la lona en el cuarto episodio, por lo que tuvo que intensificar su arsenal para al final impresionar a los jueces y llevarse el resultado.

Con la victoria, Zepeda se queda con el fajín vacante interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y se proyecta para ser uno de los rivales de Shakur Stevenson, campeón absoluto ligero del CMB.

“Pensé que Farmer iba a salir a moverse, pero muchas veces se quedó a intercambiar golpes. No me sentí lastimado con la caída, pero me sorprendió con el golpe. Automáticamente me levanté. Creo que me confié un poquito, fue un error, y vamos a trabajar más fuerte para nuestros próximos combates”, dijo después de la pelea.

Fuente: Tribuna.