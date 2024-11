Jake Paul arrasa con Mike Tyson y le deja fuerte mensaje a Saúl 'Canelo' Álvarez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Jake Paul derrotó de manera cómoda a Mike Tyson la noche de este viernes, lo que generó una serie de burlas en contra del ex pugilista por haber caído en contra de un influencer. No conforme con derrotar a esta leyenda del boxeo, el conocido youtuber le envió un recado a Saúl Canelo Álvarez, en el cual lo retó a enfrentarse entre sí, argumentó que lo necesita más a él y que sabe dónde está el dinero.

"El Canelo me necesita más que yo a él lo sabe y también sabe dónde está el dinero", dijo el boxeador tras tener la victoria.

Jake Paul reta al Canelo Álvarez, foto: especial

Se debe de mencionar que no es la primera ocasión en que el famoso youtuber habla sobre el pugilista mexicano. Esto después de que en los momentos previos al combate señalara que una pelea en contra de Álvarez sería una buena idea. Al respecto, el boxeador tapatío no ha emitido declaración alguna sobre este mensaje recibido por el Influencer. Sin embargo, no suena descabellada la idea.

Jake Paul muestra respeto a Mike Tyson

A pesar de la conocida arrogancia de Jake Paul, se llevó los aplausos tras reconocer la grandeza de Mike Tyson, esto ya que realizó un peculiar gesto cuando quedaban tan solo 10 segundos para terminar la pelea y se dio cuenta que había ganado. En el material se puede observar al boxeador sobre el ring cuando baja la guardia y hace una reverencia para su oponente. Tyson respondió y le dio la mano.

Jake Paul derrota a Mike Tyson, foto: especial

Después de que le da la mano, suena la campana y ambos contrincantes olvidan todas sus diferencias y se abrazan en frente del réferi. Después de las hostilidades, vino la calma y la calificación de cada 1 de los jueces, quienes le dieron la victoria de manera unánime a Jake Paul sobre la leyenda Mike Tyson, quien después de una década regresó al ring de manera oficial.

