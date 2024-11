VIDEO: Así fue la agresión que sufrió Javier Aguirre tras derrota de México ante Honduras

Ciudad de México.- Javier Aguirre, Director Técnico de la Selección Mexicana de fútbol, resultó herido después de que fue víctima de una agresión con una lata de cerveza en el encuentro disputado en tierras hondureñas, en el que el tricolor cayó dos goles a cero. El estratega mexicano sufrió un corte en la cabeza después de que fuera alcanzado por este artefacto lanzado desde la grada, por lo que en redes sociales se hizo viral el video en el que se ve la sangre brotar de su cráneo.

De nueva cuenta, la violencia se hizo presente en el mundo del fútbol y en esta ocasión le tocó a Javier Aguirre, quien después de ser herido con la lata de cerveza, mantuvo la calma y decidió continuar su camino al vestuario para hablar con sus jugadores tras. la derrota sufrida. Sin embargo, el llamado Vasco llevaba todo el partido con enfrentamientos en contra de la tribuna, en un ambiente que resultó hostil para el combinado mexicano. El estratega también le respondió con gestos obscenos y palabras ofensivas.

Javier Aguirre agredido en Honduras, foto: especial

Más tarde, durante la conferencia de prensa después del partido, el estratega tricolor le restó importancia a lo sucedido en la cancha del Estadio General Francisco Morazán. Desestimó la hostilidad con la que fue recibido el equipo mexicano, el cual fue asediado en todo momento por los aficionados rivales. Simplemente se limitó a felicitar a los oponentes y le comentó a sus jugadores que buscarán recuperar el ánimo de cara al partido de vuelta.

“Es fútbol, ellos merecieron ganar. No me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo. Lo otro no tiene caso ni mencionarlo porque es fútbol y no soy de quejarme”, señaló Aguirre.