"No vine a retirarme, vine a ganar la Copa Davis", asegura Rafael Nadal

Fuengirola, España.- Rafael Nadal sintió una mano en su hombro izquierdo al salir de una sala de conferencias en un resort en la costa sur de España el lunes, luego de su primera sesión de preguntas y respuestas con periodistas desde que anunció que el Final de la Copa Davis de esta semana será su último evento antes de retirarse.

Nadal se giró para ver a Carlos Alcaraz, su compañero de equipo español y aparente heredero, que quería susurrar algo. Nadal, de 38 años, y Alcaraz, de 21, podrían compartir cancha por última vez el martes, cuando España se enfrente a Holanda en los cuartos de final en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en Málaga.

Por otra parte, tal vez ambos no jueguen el martes: ni Nadal ni el capitán de España, David Ferrer, dijeron el lunes si el 22 veces campeón de Grand Slam participará. Lo que está claro es que la carrera de Nadal llegará pronto a su fin.

¿Qué es lo que más echará de menos?

“Quiero decir, probablemente la sensación de competencia, (de) ir a la cancha y ver a los fanáticos, la atmósfera cuando juegas grandes partidos”, dijo Nadal. “Y al final del día, se trata de la adrenalina que sientes antes, al final y durante el partido”.

“No estoy aquí para retirarme. Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar. Es mi última semana en una competición por equipos, y lo más importante es ayudar al equipo. Las emociones vendrán después”, dijo Nadal.

Nadal prioriza al equipo por encima de la persona

“Estoy disfrutando de la semana. No estoy poniendo demasiada atención en el retiro”, dijo Nadal. “Será un gran cambio en mi vida después de esta semana”.

Nadal dijo que “no tiene sentido seguir adelante, sabiendo que no tengo la oportunidad real de ser competitivo de la manera en que me gusta ser competitivo, porque mi cuerpo” no se lo permitirá.

¿Jugará Nadal?

En la conferencia de prensa, se le preguntó a Nadal cómo se ha sentido en los entrenamientos de los últimos días y si está listo para jugar.

Nadal y Alcaraz podrían hacer equipo juntos

“Esa es una pregunta para el capitán”, respondió Nadal, provocando una risa de Ferrer, sentado a la izquierda del jugador estrella.

¿La respuesta de Ferrer?

“Todavía no lo sé”, dijo.

Tal vez esto influya: Nadal tiene marca de 29-1 en su carrera individual de la Copa Davis, un porcentaje de victorias de .967 que es el más alto para cualquiera que haya jugado más de 15 partidos. En 2004, Nadal perdió su debut en la Copa Davis ante el checo Jiri Novak, y ha ganado los 29 partidos seguidos desde entonces.

Será emotivo

Habrá dos partidos en individuales y uno en dobles en cada enfrentamiento. Nadal podría aparecer solo en individuales, solo en dobles -tal vez junto a Alcaraz, su compañero en los Juegos Olímpicos de París- en ambos, o no aparecer en absoluto.

La alineación de Ferrer no necesita ser presentada hasta las 16:00 hora local, una hora antes de que comience el juego. La razón por la que el estadio con capacidad para 9.200 personas está agotado para el martes: podría ser la última oportunidad de ver a Nadal jugar un partido que importa.

“Sus últimos momentos en la cancha probablemente van a ser súper especiales. No (sólo) para mí, sino para todos”, dijo Alcaraz. “Va a ser un día emotivo”.

Fuente: Tribuna