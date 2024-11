Federer a Nadal en su emotiva despedida: "Me hiciste disfrutar del juego"

Málaga, España.- Roger Federer dice que Rafael Nadal lo hizo disfrutar del tenis “aún más” durante una rivalidad que abarcó 40 partidos a lo largo de 15 años.

Escribiendo en las redes sociales el martes, horas antes del inicio del Final 8 de la Copa Davis, el último evento de Nadal antes de retirarse, Federer comenzó su mensaje con la palabra “Vamos” y dijo: “Mientras te preparas para graduarte del tenis, tengo algunas cosas que compartir antes de que tal vez me emocione”.

“Empecemos por lo obvio: me has ganado, mucho. Más de lo que logré vencerte. Me desafiaste de una manera que nadie más pudo”, dijo Federer. “En tierra batida, me sentí como si estuviera entrando en tu patio trasero, y me hiciste trabajar más duro de lo que nunca pensé que podría solo para mantenerme firme. Me hiciste reimaginar mi juego, incluso yendo tan lejos como para cambiar el tamaño de la cabeza de mi raqueta, con la esperanza de cualquier ventaja”.