Nadal en su despedida: "No estoy cansado, pero el cuerpo no quiere jugar más"

Málaga, España.- Tal vez no fue el adiós que hubiera deseado, pero tan grande como siempre lo fue dentro de las canchas, Rafael Nadal se despide del tenis de manera oficial.

Su derrota temprano ante el holandés Botic van de Zandschulp por 6-4, 6-4 en el primer duelo de la serie Copa Davis entre España y los Países Bajos, sería un aviso de lo que más tarde se confirmaría con la derrota de la dupla de Carlos Alcaraz y Marcel Granollers ante Van de Zandschulp y Wesley Koolhof.

De esta manera, el conjunto español queda eliminado y con ellos el adiós de uno de los más grandes tenistas de la historia estaba consumado.

Rafa tuvo palabras para todos

Micrófono en mano, con la emoción contenida por un instante, antes de romper en llanto, Rafa dedicó unas últimas palabras para agradecer a todo el mundo por haber formado parte de su exitosa trayectoria dentro y fuera de las canchas.

“Buenas noches a todos. Las gracias las tengo que dar a tanta gente que es difícil empezar.

Empezaré por los que están hoy aquí. Gracias a todos vosotros, al público. Sinceramente, han sido veinte años de carrera profesional en los que me habéis llevado en volandas siempre, en momentos buenos y en momentos malos en los que me empujabais a seguir peleando. He podido vivirlos con todos vosotros. Quiero generalizar a toda España y a todo el mundo en general. Me he sentido un superafortunado por recibir tanto cariño alrededor de todo el mundo y especialmente aquí en España”, señaló.

“Quiero continuar felicitando al equipo de Holanda. Quiero agradecer a todo el equipo español el haberme permitido vivir la ilusión que tenía de jugar otra vez la Copa Davis. No ha salido como hubiéramos querido. Me hubiera encantado haber podido ayudar más pero he dado todo lo que tenía” continuó.

“Gracias por darme la oportunidad de pasar estos últimos días como profesional en equipo. Muchos de los momentos más especiales de mi carrera los he vivido con muchos de los que estáis aquí. Ha sido un privilegio. Hemos conseguido cosas increíbles y os tengo a vosotros para seguir. Mil gracias a todos vosotros.

La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento. Yo no estoy cansado de jugar al tenis, pero el cuerpo llega a un momento en el que no quiere jugar más. Hay que aceptar la situación. Me siento un superprivilegiado por hacer de uno de mis hobbies mi carrera, mucho más larga de lo que hubiera imaginado.

Gracias a la vida y a todos los que estáis conmigo. Familia, equipo, amigos. Habéis sido una parte inolvidable de mi día a día durante todos estos años. Soy una persona que cree en la continuidad, en mantener a las personas que realmente te quieren y que hacen que tu vida sea mejor. Es lo que he intentado durante toda mi vida: mantener al equipo, a la familia. Eso me ha llevado a tener una relación personal con vosotros que va mucho más allá de lo profesional. Mil gracias porque sin vosotros nada de esto hubiera sido posible.

Quiero agradecer a todos los que han estado a mi lado en algún momento. Compañías, ayudas, RFET, sponsors. Sin excepción. Estoy agradecido por la confianza y el apoyo incondicional. Me han hecho sentirme muy seguro y bien siendo parte de la familia de todos. Muchísimas gracias a todos.



Soy un gran apasionado del deporte. Voy a seguir estando aquí y espero seguir siendo un buen embajador para el tenis.

Es lo que he intentado toda mi vida. Esforzarme cada día para ser mejor, para cumplir objetivos. He intentado hacerlo desde el respeto, desde la humildad, valorando las cosas buenas que me han ido pasando.

He intentado ser buena persona, que es lo más importante del mundo. Espero que así lo hayáis percibido.

Me voy de este mundo del tenis profesional con muchísimos amigos en el camino. Tengo mucha gente a la que dar las gracias y es difícil acordarme de todos. Me voy con la tranquilidad de haber dejado un legado no solo deportivo, sino también personal, por el cariño que recibo alrededor del mundo.

Un adiós de un grande



Me quiero despedir dando las gracias a mi familia por hacerme tener siempre los pies en el suelo. Todos los cambios en la vida llevan un proceso de adaptación. Estoy tranquilo porque tengo una gran familia alrededor que me ayuda en todo lo que necesito diariamente.

Muchísimas gracias.”

Nadal ya lo había anunciado hace un par de meses, la Copa Davis en casa sería su adiós en el deporte y tras 22 títulos de Grand Slam, 36 Masters 1000, 92 títulos ATP en total y medallas de oro en Juegos Olímpicos en individual y dobles, el español se retira.

Fuente: Tribuna