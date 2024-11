Mananea se sale de su contrato con los Mets y va de nuevo a la agencia libre

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- El zurdo Sean Manaea rechazó el sábado su opción de 13.5 millones de dólares para continuar en 2025 con los New York Mets para convertirse en agente libre por tercera temporada baja consecutiva, dijo el sábado una persona familiarizada con su decisión.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no había hecho el anuncio.

Manaea acordó un contrato en enero que incluía un salario de 14.5 millones de dólares para 2024 y el jugador de 32 años tuvo marca de 12-6 con efectividad de 3.47 en 32 aperturas, ponchando a 184 y dando 63 bases por bolas en 181 y dos tercios de entradas.

El zurdo resucitó su carrera en Nueva York

Después de perder su posición en el brazo a mitad de temporada, se convirtió en el lanzador abridor más efectivo de los Mets y tuvo marca de 6-2 con efectividad de 3.09 en sus últimas 12 aperturas. Manaea tuvo marca de 2-1 con efectividad de 4.74 en cuatro aperturas de postemporada.

Optó por no participar en la última temporada de un contrato de dos años y 25 millones de dólares con San Francisco en noviembre pasado, renunciando a un salario de 12.5 millones de dólares para 2024. Tuvo marca de 7-6 con efectividad de 4.44 en su única temporada con los Giants.

El lanzador espera obtener un mejor contrato

Un veterano de nueve años en las Grandes Ligas, Manaea tiene marca de 77-62 con efectividad de 4.00 en 198 aperturas y 30 apariciones como relevista con Oakland Athletics (2016-21), San Diego Padres (2022), los Giants y los Mets.

Ahora, el zurdo pasa a engrosar el mercado de agentes libres, donde seguramente tendrá muchas ofertas sobre la mesa, con muchos equipos interesados en contar con un lanzador de su calibre.

Con su salida, los Mets están en busca de varios abridores este invierno, ya que además de Manaea, el dominicano Luis Severino y el colombiano José Quintana también son agentes libres. Dichos lanzadores se combinaron para cubrir el 37 por ciento de las entradas del equipo en el 2024.

Fuente: Tribuna