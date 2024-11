Caso Conor McGregor: Jurado declara culpable de violación a la estrella de la UFC

Dublín, Irlanda.- Un jurado en el Tribunal Superior de Dublín declaró culpable al peleador irlandés, Conor Mcgregor, por un cargo de violación en contra de Nikita Hand, en un hecho que se suscitó en el ático del Hotel Beacon de New York, el pasado 9 de diciembre de 2018. Durante el juicio que tuvo una duración aproximada de seis horas y se realizó ante una corte civil, situación por la que el atleta no pisará la cárcel y tendrá que pagar una indemnización a la víctima de 248 mil 603 euros por daños y perjuicios.

La demanda civil fue interpuesta en contra de la estrella de la UFC y su amigo James Lawrence. quien resultó inocente en el caso. En su declaración, el exponente de artes marciales mixtas reconoció que sí sostuvo relaciones sexuales con la mujer demandante, pero aseguró que la decisión fue consensuada, por lo que apelará la decisión. Lo cual contrasta con lo dicho por John Gordon, abogado de la fémina, quien señaló que su cliente se encontraba bajo el efecto de algún estupefaciente al momento de que se cometió la presunta agresión.

Michael Chandler Michael Chandler tiene la esperanza de enfrentar a McGregor: "No es nada sin la UFC"

La instrucción del juez y la modesta indemnización otorgada fueron por agresión, no por daños agravados o ejemplares. Estoy decepcionado de que el jurado no haya escuchado todas las pruebas que revisó la Fiscalía. Ahora estoy con mi familia, concentrado en mi futuro. Gracias a todo el mundo por mi apoyo", escribió 'The Notorious' en su cuenta oficial de X.