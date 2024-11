Sin envidias; a Judge no le molestará si Soto obtiene un contrato más grande que el suyo

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- A Aaron Judge no le importará si el agente libre dominicano Juan Soto recibe un contrato más grande de los New York Yankees que el contrato de nueve años y 360 millones de dólares del capitán.

“No es mi dinero. Realmente no me importa siempre y cuando consigamos a los mejores jugadores, obtengamos lo más que podamos, estoy contento con lo que sea”, dijo Judge el viernes, un día después de que ganó unánimemente su segundo premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. “Eso nunca ha sido algo que esté en mi mente sobre a quién se le paga más”.

Judge prioriza al equipo por sobre el ego como jugador

Judge lideró las Grandes Ligas con 58 jonrones, 144 carreras impulsadas y 133 bases por bolas mientras bateaba .322 para que Nueva York llegara a la Serie Mundial por primera vez desde 2009, solo para perder ante los Los Ángeles Dodgers.

Soto bateó .288 con 41 jonrones, 109 carreras impulsadas y 129 bases por bolas en su primera temporada con los Yankees y terminó tercero en la votación para el Jugador Más Valioso, también detrás del campocorto de Kansas City, Bobby Witt. Jr.

Soto, de gira

Soto, agente libre a sus 26 años, se ha reunido con los Yanquis, los Mets, los Los Ángeles Dodgers y los Boston Red Sox, y planea reunirse con los Philadelphia Phillies, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones. La persona habló bajo condición de anonimato porque las reuniones no han sido anunciadas públicamente.

No es probable que las negociaciones se intensifiquen hasta después del Día de Acción de Gracias.

Soto se encuentra escuchando ofertas

Judge no ha hablado con Soto desde la Serie Mundial. Judge pasó por la experiencia de agente libre después de batear un récord de la Liga Americana de 62 jonrones en 2022.

“Lo mejor es realmente darle espacio a esos muchachos”, dijo Judge. “Hablé con él toda la temporada y él sabe lo que sentimos por él y creo que lo más importante ahora es dejarlo hacer lo suyo con su familia, orar al respecto, hablar con la gente y tomar la decisión correcta para él y su familia”.

Soto se reunió con funcionarios de los Yankees el lunes en un hotel en el sur de California, un grupo que incluía al propietario Hal Steinbrenner, el presidente del equipo Randy Levine, el gerente general Brian Cashman, el manager Aaron Boone y el asesor principal de operaciones de beisbol Omar Minaya.

Back-to-back

Soto y Judge ocuparon los puestos 2 y 3 en el orden de bateo de los Yankees en un récord de franquicia de 153 juegos, superando los 145 de Joe Dugan y Babe Ruth en 1923, según el Elias Sports Bureau.

“Tengo la oportunidad de ver muchos lanzamientos”, dijo Judge. “Va a ser un turno al bate difícil frente a mí. Va a desgastar al lanzador allí mismo en la primera entrada, dentro de los primeros 15 lanzamientos más o menos. Sí, creo que fue un gran impacto tener a un tipo así frente a ti”.

“Si pudiera tener a ocho Juan Sotos en la alineación conmigo, me encantaría”.

Soto y Steinbrenner tienen una buena relación

Después de la Serie Mundial, Judge pasó alrededor de una semana en Tampa, Florida, donde los Yankees realizan los entrenamientos de primavera, y se reunió con Steinbrenner.

“Hablamos de muchas cosas de Juan a otros muchachos que están por ahí y que creo que definitivamente podrían ayudar a este equipo”, dijo Judge. “Así que solo di mi opinión sobre un par de cosas"”.

Judge dijo que cuando acordó su gran contrato a fines de 2022, Steinbrenner quería tener una relación más profunda. Se han estado reuniendo cada una o dos semanas, y el lanzador Gerrit Cole ha desarrollado un intercambio similar con el propietario.

Fuente: Tribuna