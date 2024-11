Tras ataque a aficionado del Atlas, fanáticos exigen justicia por Gerardo Soria

Comparta este artículo

Zapopan, Jalisco.- El pasado 22 de noviembre, se vivió una intensa jornada en las inmediaciones del Estadio Akron, ubicado en la cabecera municipal de Zapopan, Jalisco, sitio en el que se registró el Clásico Tapatío, entre el Chivas y el Atlas, siendo éstos últimos los que se levantaron con la victoria con un marcador de 2 a 1 a favor de los Zorros; sin embargo, este resultado no fue del agrado de la gente, sobretodo porque ambos bandos tienen una rivalidad prácticamente ancestral.

Sin importar cuál fuera el resultado, se sabía que tanto las autoridades del estadio, como los mismos presentes, temían que se registrara un pleito entre la afición de ambos equipos, tal y como hace algunos años atrás se vivió en el estadio Corregidora, en Querétaro, donde más de dos decenas de personas resultaron gravemente heridas. Lamentablemente, las predicciones fueron acertadas y no hubo un saldo precisamente blanco.

Agreden a afisionado del Atlas en Clásico Tapatío

Resulta ser que un aficionado del lado del Atlas resultó herido con cuatro puñaladas en su espalda. La denuncia fue impuesta a través de la cuenta de Instagram de la víctima, quien reveló que ya no iría a ver los partidos en los estadios, puesto fue agredido con arma blanca y no fue atendido de manera adecuada en el estadio, donde solo le pusieron algunas gasas para impedir que el sangrado continuara fluyendo.

Para empeorar la situación, hasta el lugar no se hizo presente ninguna ambulancia, sino que fue el propio agraviado quien tuvo que dirigirse hacia un hospital por sus propios medios, dado a que ningún paramédico acudió al lugar: “Creo que me retiro de ir a los estadios del futbol mexicano. Cuatro heridas con arma blanca dentro del estadio, una de ellas perforó mi pulmón derecho. Solo gasas, ni sutura, ni ambulancia. Me moví por mis propios medios. Croe que algo andan haciendo mal”, señaló la víctima.

Por su parte la cuenta de Facebook de Atlas Toda La Vida denunció los hechos e informaron que, a través de su Instagram publicaron un video del momento en el que el agresor salió corriendo de la escena del crimen. Por su parte, los fanáticos reaccionaron desaprobando esta situación y exigiendo justicia. En redes sociales se pueden apreciar comentarios como: “Qué pena ante todo de haber respeto”, “Uno va al estadio a divertirse y en familia, no se vale la verdad”, “Ojalá haya justicia”, “Por eso no deben fomentar la violencia”, “Muy lamentable, ojalá tenga pronta recuperación”.

