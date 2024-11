NFL: Green Bay 'empaca' a los 49ers y sigue en la pelea por los playoffs

Comparta este artículo

Green Bay, Wisconsin.- Los Green Bay Packers se vengaron del equipo que puso fin a su temporada el año pasado.

Poco les importó que el equipo de los San Francisco 49ers al que vencieron 38-10 el domingo tuviera solo un parecido pasajero con el grupo que venció a los Packers en los playoffs divisionales de la NFC la temporada pasada.

Josh Jacobs corrió para 106 yardas e igualó un récord personal con tres touchdowns para los Packers. Los 49ers jugaron sin el lesionado mariscal de campo Brock Purdy, el tackle izquierdo tres veces All-Pro Trent Williams y el cazamariscales Nick Bosa, cuatro veces seleccionado al Pro Bowl, entre otros.

“Es la NFL”, dijo el mariscal de campo de los Packers, Jordan Love, quien completó 13 de 23 pases para 163 yardas y dos touchdowns. “Tienen otros buenos jugadores. Hemos tenido lesiones. Los chicos están golpeados. Tienes que encontrar la manera de ganar, sin importar quién esté ahí fuera. Es difícil para ellos, pero nos llevamos la victoria”.

Los 49ers (5-6) perdieron el balón tres veces, cometieron nueve castigos y fallaron numerosas tacleadas.

Imparable

Un par de Packers que no estuvieron con Green Bay la temporada pasada jugaron papeles importantes.

Jacobs se convirtió en el primer jugador en los últimos 55 partidos de temporada regular en correr para 100 yardas contra los 49ers. Fue el tiempo más largo que un equipo había pasado sin permitir un corredor de 100 yardas desde 1955.

Justin Fields corrió para 103 yardas para los Chicago Bears contra los 49ers el 31 de octubre de 2021. Aaron Jones corrió para 108 yardas en la derrota de los Packers por 24-21 en los playoffs divisionales de la NFC ante San Francisco la temporada pasada.

Los tres touchdowns de Jacobs llegaron desde 1 yarda.

“Vine aquí porque los había visto ganar”, dijo Jacobs, quien pasó sus primeras cinco temporadas con los Raiders. “Y no he ganado mucho en mi carrera, y eso fue algo importante para mí cuando tomé una decisión. Pero no solo eso, hombre, estar cerca de estos muchachos y ver lo hambrientos que están, ver cuánto profesionales son en el día a día y cuánto significa para ellos, me hace querer jugar más duro, me hace querer dar todo lo que tengo”.

Aporte defensivo

Xavier McKinney rompió un pase en cuarta oportunidad para poner fin a una amenaza de anotación de los 49ers y tuvo un regreso de intercepción de 48 yardas para preparar el segundo touchdown de Jacobs. El exsafety de los New York Giants tiene siete selecciones esta temporada, empatado con Kerby Joseph de Detroit en el liderato de la NFL.

“Ha sido como se anunció”, dijo el entrenador de los Packers, Matt LaFleur, sobre las dos adiciones de agentes libres. “Esos muchachos han sido fundamentales en nuestra capacidad de ganar partidos”.

La defensiva de San Francisco tuvo solo cuatro jugadores que participaron en la victoria de playoffs sobre Green Bay: Fred Warner, Deommodore Lenoir, Tashaun Gipson y Robert Beal. La lesión en el hombro de Purdy llevó a los 49ers a recurrir a Brandon Allen, de 32 años, para hacer la décima apertura de su carrera y la primera desde el final de la temporada regular de 2021 cuando estaba con Cincinnati.

Allen completó 17 de 29 pases para 199 yardas con un pase de touchdown, una intercepción y un balón suelto perdido.

Love lanzó pases de touchdown a Tucker Kraft y Malik Heath para que los Packers (8-3) tuvieran su mayor total de puntos desde que vencieron a los Chicago Bears 38-20 en su primer partido de 2023.

Los Packers anotaron en cada una de sus primeras tres series. Con seis minutos y medio por jugar en el segundo cuarto, los 49ers perdían 17-0 y habían realizado solo seis jugadas ofensivas.

Costosos castigos

San Francisco recortó la ventaja a 17-7 con un pase de touchdown de 3 yardas de Allen a George Kittle con 1:02 por jugar en el segundo cuarto. Los únicos otros puntos de los 49ers llegaron con un gol de campo de 48 yardas de Jake Moody.

Los 49ers desperdiciaron un par de oportunidades para acercarse.

Un castigo por sujetar a Eric Saubert anuló el regreso de patada de salida de 87 yardas de Deebo Samuel que le habría dado a los 49ers primero y gol para comenzar la segunda mitad. Esa serie terminó cuando McKinney rompió un pase destinado a Christian McCaffrey en cuarta y 2 desde la yarda 39 de Green Bay. Los 49ers limitaron a McCaffrey a 31 yardas en 11 acarreos.

McCaffrey fue bien contenido por la defensiva de Packers

San Francisco volvió a entrar en territorio de Green Bay más tarde en el tercero cuando Allen lanzó un pase que pasó por las manos de Samuel y fue interceptado por McKinney.

Green Bay convirtió la intercepción en un touchdown que amplió su ventaja a 24-7. Los Packers se volcaron a partir de ahí.

“Comenzamos a generar algo de impulso al final de la mitad”, dijo Allen. “En la segunda mitad, tuvimos algunas series ofensivas, y solo los penales y las pérdidas de balón realmente nos mataron”.

Fuente: Tribuna