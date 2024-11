Liverpool vs Real Madrid EN VIVO: ¿Dónde ver la Champions League en México?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles se juega el Liverpool vs Real Madrid en una nueva jornada de la UEFA Champions League. Se trata de un duelo de gigantes europeos que buscarán consolidarse en lo más alto de la tabla general. Es por ello que ahora se muestran todos los detalles para disfrutar en vivo y en directo desde México de este clásico europeo, así como los canales y horarios en los que se transmitirá.

El Liverpool recibirá en el mítico Anfield al Real Madrid. Llegan como el líder invicto de la Champions League, mientras que el equipo español busca remontar posiciones, el cuadro inglés es el único equipo que suma cuatro triunfos en la actual temporada, 10 goles a favor y 1 solo en contra. Sin embargo, enfrentar al Real Madrid en Champions League siempre es una espada de dos filos, ya que a pesar de su mala racha puede ser el favorito.

El Real Madrid es actual campeón de la Champions League y en la actual temporada suma dos victorias y dos derrotas. Sin embargo, los números dejan de importar cuando se trata de la camiseta blanca, ya que cuando los jugadores saltan a la cancha se escribe una historia diferente. Hasta el momento, el Real Madrid no entraría de manera directa a la fase de octavos de final, por lo cual están obligados a sumar en el campo del Liverpool.

Liverpool vs Real Madrid EN VIVO, foto: especial

Liverpool vs Real Madrid EN VIVO: Horario y dónde ver

Fecha: 27 de noviembre

Horario: 14:00 horas

Sede: Anfield

Transmisión: Caliente TV

Historia entre Liverpool y Real Madrid

Los partidos entre el Real Madrid y Liverpool se han convertido en grandes clásicos a nivel europeo. Los duelos entre estos dos equipos han definido 3 finales de la UEFA Champions League. La primera de ellas tuvo lugar en 1981, cuando ganó el equipo inglés. Después, en 2018, el Real Madrid dio cuenta de los de Anfield y lo mismo hizo en 2022. Es por ello que parten como los favoritos ante el equipo inglés que busca quitarse esa paternidad madridista.

Alineaciones

Liverpool:

C. Kelleher; K. Tsimikas, V. van Dijk, I. Konaté, T. Alexander-Arnold; A, Mac-Allister, R. Gravenbech, C. Jones; C. Gakpo, M. Salah y L. Díaz.

Real Madrid:

Courtois / Lunin; Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García; Camavinga, Ceballos, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinicius.

Fuente: Tribuna