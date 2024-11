Conor McGregor enfrenta fuerte castigo tras ser declarado culpable de violación

Comparta este artículo

Dublín, Irlanda.- La situación parece ir cada vez peor para el peleador irlandés, Conor McGregor, luego de un jurado del Tribunal Superior de Dublín lo declaró culpable de abuso sexual en contra de Nikita Hand. Las repercusiones para el referente de la UFC han sido muy grandes y es que, además de verse obligado a pagar una indemnización de 248 mil 603 euros a la víctima como parte del veredicto, el atleta se está enfrentado a un pérdida de patrocinios importantes.

A pesar de que mediante un comunicado en su cuenta de X, 'The Notorious' confirmó que le solicitó a su equipo legal apelar la decisión del Tribunal, algunas marcas que estaban detrás suyo han tomado la decisión de desvincularse. IO Interactive, desarrollador del videojuego Hitman, fue de las primeras empresas en anunciar el final de su relación contractual con el artemarcialista, quien era parte tanto de la imagen y el doblaje de Hitman: World of Assassination.

A la luz de la reciente sentencia judicial sobre Conor McGregor, IO Interactive ha tomado la decisión de poner fin a su colaboración con el deportista, con efecto inmediato. Nos tomamos este asunto muy en serio y no podemos ignorar sus implicaciones. En consecuencia, comenzaremos a eliminar todo el contenido que incluya al Sr. McGregor de nuestras tiendas a partir de hoy", detalló la compañía en redes sociales.

Siguiendo los pasos de IO Interactive, Proximo Spirits se deslindó de su compromiso comercial con McGregor, patrocinador de la bebida de whisky irlandés, Proper Twelve. Por su parte, Musgrave anunció que va a retirar de la lista las bebidas alcohólicas del peleador, Proper No. 12 y Forged Irish Stout. Finalmente, Tesco, una cadena multinacional de locales de venta al por menor con sede en el Reino Unido, eliminará todas las marcas de McGregor de sus puntos de venta.

La gente quiere saber de mí, necesitaba tiempo. Sé que cometí errores. Hace seis años, nunca debí haber respondido a sus intentos de comunicación. Debí haber cerrado la fiesta. Nunca debí haberle dado la espalda a la mujer que más amo en el mundo. Eso es todo culpa mía", expresó McGregor a través de un comunicado emitido el lunes 26 de noviembre de 2024.

Hasta el momento, la UFC y su CEO Dana White aún no se han pronunciado con respecto a la sentencia de Conor McGregor, quien se presume estaba trabajando para volver al octágono, aunque no se sabe con certeza si esta situación podría afectar su retorno a las artes marciales mixtas. El mismo Dana informó que 'The Notorious' podría regresar a finales de 2025, esto luego de que se cancelara su combate ante Michael Chandler en el evento UFC 303.

Fuente: Tribuna