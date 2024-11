Daniel Jones se sube al barco de los Vikings por el resto de la temporada

Comparta este artículo

Minnesota, Estados Unidos.- El exmariscal de campo de los New York Giants, Daniel Jones, firmará con los Minnesota Vikings, dijo el miércoles a The Associated Press una persona familiarizada con la decisión.

Jones se unirá a la escuadra de prácticas de Minnesota menos de una semana después de que los Giants liberaron a la ex sexta selección global del draft, según la persona que habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se ha finalizado.

Jones recién fue liberado por los Giants

Jones se une a Nick Mullens y Brett Rypien en la sala de mariscales de campo de Minnesota.

El recluta novato de primera ronda J.J. McCarthy se sometió a una cirugía en el menisco de su rodilla derecha que puso fin a su temporada en agosto y desde entonces se ha sometido a dos cirugías para lidiar con la hinchazón que se había desarrollado durante su rehabilitación.

Darnold aprovecha

Esta lesión abrió la puerta para que el veterano Sam Darnold pasara de ser una probable opción a ser el quarterback titular de los Vikings. Ha llevado al equipo a un registro de 9-2 en medio de un año de destape, habiendo superado ya su máximo de pases de touchdown en una temporada (21), y podría conseguir un importante contrato como agente libre esta temporada baja.

Darnold ha hecho buen trabajo en los controles ofensivos

De acuerdo con ESPN, es probable que a corto plazo, Jones sirva de suplente tanto a Darnold como al segundo quarterback en el orden de plantilla, Nick Mullens.

En el peor de los casos, la movida de este miércoles brinda a los Vikings la posibilidad de evaluar si quieren emparejar a Jones con McCarthy en 2025. También, deja a Jones bajo la tutela del entrenador en jefe de los Vikings, Kevin O'Connell, uno de los mejores coaches de quarterbacks de la NFL.

Jones no pude levantar con el equipo de New York

Jones tuvo marca de 24-44-1 como titular en Nueva York, con su mejor temporada en 2022 cuando los Giants tuvieron marca de 9-7-1 y vencieron a Minnesota como visitantes en la primera ronda de los playoffs.

Jones completó apenas el 63 por ciento de sus pases con ocho touchdowns y siete intercepciones esta temporada.

