Cruz Azul sueña con la remontada en casa ante Xolos para avanzar a las semifinales

Ciudad de México.- Luego de tener un partido de ida completamente de terror, el Cruz Azul recibe este sábado a los Xolos de Tijuana, con la ilusión de darle la vuelta al marcador y conseguir su boleto a las semifinales.

Los de la frontera sorprendieron a la Máquina con un amplio marcador de 3-0 para poner contra las cuerdas al mejor equipo de la fase regular.

Los cementeros nunca han dado vuelta a una serie de la Fiesta Grande del Futbol Mexicano, cuando pierden el partido de ida por más de tres goles de diferencia, pero el futbol mostrado en la presente campaña, hace pensar a sus seguidores que podría ser la primera ocasión.

Entre globos, banderas, tambores y cánticos, la gran fanaticada cementera se hizo presente este viernes por la noche a las afueras del hotel, donde le dieron a conocer al club que confían en ellos y que no bajarán del barco hasta el final.

El técnico de la Máquina, Martín Anselmi ante la gran respuesta de los seguidores, se tomó un momento para dedicarles unas palabras.

No estamos acostumbrados a hablar en estas situaciones, nos es más fácil hablar dentro de un vestuario, hablar puertas adentro, pero no quería irnos a comer sin agradecerles a nombre mío y de todos los jugadores, por el apoyo que nos brindan siempre, por venir hasta acá. No queremos decir muchas palabras, queremos decirles que mañana vamos a hablar en la cancha. Queremos prometerles, más allá del resultado, ustedes van a ver al equipo que nos identifica. Estos jugadores los van a representar, desde el primer minuto hasta el final. Como dice la bandera, lo iniciamos juntos y lo vamos a terminar juntos”, sentenció el estratega argentino.