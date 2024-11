Simona Halep, enojada con la ITIA por el caso de dopaje de Iga Swiatek

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Simona Halep, la tenista excampeona de Wimbledon y el Abierto de Francia, ha expresado su consternación por la forma en que se manejó el caso de dopaje de Iga Swiatek en comparación con el suyo.

Halep fue duramente castigada por su positivo

Halep, una rumana de 33 años que inicialmente recibió una sanción de cuatro años por dopaje, dijo que había grandes diferencias en la forma en que las autoridades del tenis trataron sus casos.

“Me siento y trato de entender, pero es realmente imposible para mí entender algo como esto”, publicó Halep el viernes en su cuenta de Instagram. “Me siento y me pregunto: '¿Por qué una diferencia tan grande en el trato y el juicio?'”

“No puedo encontrar, y no creo que pueda haber, una respuesta lógica. Solo puede ser mala voluntad por parte de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por su siglas en inglés) la organización que hizo absolutamente todo para destruirme a pesar de las pruebas”.

Sin equidad

La Agencia Internacional de Integridad del Tenis anunció el jueves que Swiatek, cinco veces campeona de Grand Slam, aceptó una suspensión de un mes después de dar positivo por la sustancia prohibida trimetazidina, un medicamento para el corazón conocido como TMZ.

La jugadora polaca de 23 años dio positivo en una prueba de drogas fuera de competición en agosto, y la ITIA aceptó su explicación de que el resultado no fue intencional y fue causado por la contaminación de un medicamento de venta libre, la melatonina, que Swiatek estaba tomando por problemas con el jet lag y el sueño.

Swiatek recibió un leve castigo por su dopaje

Halep, quien ganó el Abierto de Francia en 2018 y Wimbledon en 2019, recibió una suspensión de cuatro años después de dar positivo por la droga prohibida Roxadustat en el Abierto de Estados Unidos de 2022.

Su suspensión fue reducida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) nueve meses después de que aceptara su explicación de un suplemento contaminado. Pero se perdió un año y medio de juego.

Simona se dice desconcertada por las sanciones

“Siempre he creído en el bien, he creído en la equidad de este deporte, he creído en la bondad”, escribió Halep en Instagram. “La injusticia que me hicieron fue dolorosa, es dolorosa y tal vez siempre será dolorosa. ¿Cómo es posible que en casos idénticos que ocurrieron casi al mismo tiempo (de la temporada), ITIA tenga enfoques completamente diferentes, en mi detrimento?”

Fuertes críticas

El caso de Swiatek provocó que el tenista masculino Nick Kyrgios, finalista de Wimbledon 2022, publicara “NUESTRO DEPORTE ESTÁ ACABADO” en X, antes conocido como Twitter.

El tenista canadiense Denis Shapovalov, clasificado 56, publicó un tono sarcástico “1 mes de castigo, eh” en su página.

El caso de Swiatek sigue a uno similar que involucra a Jannik Sinner, el jugador masculino mejor clasificado.

Sinner dio positivo dos veces por un esteroide anabólico en marzo, pero no fue suspendido en una decisión de la ITIA porque la agencia determinó que él no tenía la culpa.

El caso de Sinner continúa pendiente

Esto llevó a que algunos observadores afirmaran un sistema de dos niveles, y los críticos argumentaron que brindaba protección a Sinner debido a su estatus como jugador principal.

A principios de este mes, el presidente del ATP Tour, Andrea Gaudenzi, reconoció que “podría haber habido una mejor comunicación” al explicar las reglas involucradas en el caso de dopaje de Sinner, pero refutó las acusaciones de doble rasero.

Sin embargo, la decisión de absolver a Sinner de irregularidades fue apelada por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en septiembre.

La AMA busca una prohibición de uno a dos años y se espera que el TAS, con sede en Suiza, emita una decisión final sobre el caso en 2025.

Fuente: Tribuna