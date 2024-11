Max Verstappen supera las malas condiciones y se lleva el 1 lugar en Brasil

Comparta este artículo

Sao Paulo, Brasil.- Max Verstappen dejó en claro en la última competencia del Gran Premio que tuvo lugar en Brasil por qué es el actual tricampeón de la Fórmula 1. Supo cómo manejar la situación y se llevó la victoria este fin de semana. A pesar de las críticas sobre su estilo de conducción, Max brilló, incluso con una penalización por el motor y tras arrancar desde la última fila. Expertos aseguran que su capacidad para leer la carrera y ejecutar su estrategia es algo que pocos logran igualar en la actualidad.

Esta victoria marca el primer triunfo del piloto de Red Bull en un gran premio desde la edición de España que ocurrió en junio. Con este éxito, el piloto aseguró una ventaja de 62 puntos sobre Lando Norris en la clasificación. Además, tiene la posibilidad de convertirse en cuatro veces campeón del mundo en el Gran Premio de Las Vegas, que se llevará a cabo el 23 de noviembre. Por delante sólo hay dos carreras que consumar para saberlo.

Hay que reconocer que el triunfo no fue sencillo, pues la competencia en el Circuito de Interlagos estuvo marcada por diferentes desafíos ambientales y numerosos accidentes. Contra todo pronóstico, el neerlandés logró cruzar la línea de meta por delante de los Alpine de Esteban Ocon y Pierre Gasly. Su destreza se vio complementada por el desempeño del equipo de Red Bull, ya que el muro de boxes optó por no cambiarle los neumáticos intermedios nuevos cuando la lluvia aumentó justo antes de la bandera roja en la mitad de la carrera.

Por otro lado, el piloto jalisciense Sergio Pérez no logró entrar en la zona de puntos y terminó en la posición 11. Al inicio de la carrera, pasó sobre un charCo que provocó que las llantas comenzaran a patinar. Eso no fue todo. Después, una vez que las llantas se enfriaron "se trompeó". Luego "paramos en la bandera roja y después tuvimos unas buenas re arrancadas donde no se veía nada".

Todo se complicó aún más cuando se tocó con Lowson "en la curva uno y después en la cuarta me bloqueé. Me voy recto y pierdo la posición con Hamilton y a partir de ahí era muy difícil de pasar", explicó. Esta derrota se suma a una serie de bajos desempeños que ha tenido el tapatío, quien confiaba que Brasil sería el lugar perfecto para corregir su paso.

