NFL: Cousins y los Falcons se aprovechan del mal momento de los Cowboys

Atlanta, Estados Unidos.- Cualquiera que haya visto a los Atlanta Falcons en las últimas temporadas podría reconocer su mayor deficiencia.La falta de un mariscal de campo de primer nivel.

Kirk Cousins ha sido justo lo que necesitaban.

Cousins lanzó tres pases de touchdown más y los Falcons fortalecieron su control en el primer lugar de la División Sur de la Conferencia Nacional, con una victoria el domingo 27-21 sobre los Dallas Cowboys, que sufrieron su tercer revés consecutivo y perdieron al mariscal de campo Dak Prescott por una lesión en el tendón de la corva.

Cousins lideró el ataque de Atlanta

Cousins completó 19 de 24 pases para 222 yardas, incluyendo 13 pases seguidos en un momento para los Falcons (6-3). Tuvo jugadas de anotación de 9 yardas a Drake London, 36 yardas a Darnell Mooney y 11 yardas a Ray-Ray McCloud, el tercer juego de tres touchdowns de la temporada debut del mariscal de campo con Atlanta.

No les alcanza

Tyler Allgeier coronó la quinta victoria de los Falcons en seis partidos al llegar a la zona de anotación desde 6 yardas con poco más de 11 minutos por jugar.

Los Cowboys (3-5) trataron de remontar detrás de Cooper Rush luego de que Prescott fuera descartado, después de completar 18 de 24 pases para 133 yardas y un touchdown.

Rush guió una serie de 86 yardas en los últimos minutos, coronada por un pase de touchdown de 4 yardas a Jalen Tolbert y una conversión de 2 puntos. Pero los Falcons recuperaron una patada corta para sellar la victoria.

Es la racha perdedora más larga para Dallas desde una racha de cuatro derrotas durante la temporada 2020, que también es la vez más reciente que los Cowboys terminaron con un récord perdedor (6-10). Ya han igualado su total de derrotas de cada una de las últimas tres temporadas.

Mal y de malas

El entrenador en jefe Mike McCarthy parece estar bajo aún más presión después de esta actuación, que incluyó un despeje falso que no tuvo oportunidad, una barrida en cuarta oportunidad del receptor CeeDee Lamb que fue frenada para una pérdida de 3 yardas, y una cobertura fallida en la que tres backs defensivos se enredaron entre sí y dejaron a Mooney solo para su recepción de touchdown.

Por si acaso, la línea ofensiva de Dallas permitió tres capturas a un equipo que llegó al partido con seis capturas, la peor de la NFL, en las primeras ocho semanas.

“Tenemos cinco derrotas, por lo que entendemos claramente dónde nos coloca eso en cuanto a lo que se necesita”, dijo McCarthy. “Tenemos que llegar a ganar”.

Como si no tuvieran suficientes problemas, los Cowboys ahora tienen que preocuparse por la salud de Prescott. Planea hacerse una resonancia magnética el lunes para determinar el alcance del daño en el tendón de la corva.

Prescott vio gran parte del juego desde la banda

“Es algo que nunca he sentido”, dijo Prescott. “Vi al equipo médico y pregunté si podía empeorarlo. En ese momento me dijeron que no podría protegerme y me llamaron para que me mantuvieran fuera”.

Fuente: Tribuna