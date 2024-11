Un gol de campo de Bass decide juego de volteretas entre Bills y Dolphins

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Tyler Bass desestimó las dudas, los continuos cuestionamientos sobre su consistencia y el desafío más reciente a su trabajo.

El entrenador en jefe de los Buffalo Bills, Sean McDermott, mostró fe en Bass al enviarlo a intentar un gol de campo de 61 yardas con 5 segundos por jugar, y la patada fue buena para darle a Buffalo una victoria por 30-27 sobre los Miami Dolphins el domingo.

“Significa todo. Muy emotivo”, dijo Bass, de 27 años, sobre un gol de campo que fue el más largo de su carrera y rompió el récord de la franquicia por 2 yardas. Steve Christie tenía la marca anterior, un gol de 59 yardas en 1993.

“Solo me recuerdo a mí mismo que amo esto, amo el deporte. Esto es lo que he soñado y cuando estaba ahí”, agregó. “Honestamente, no estaba pensando en nada. Simplemente pasé por mi proceso y confié en mi preparación. Y eso fue todo”.

Allen y Morris festejan una de las anotaciones de Buffalo

La patada coronó un emocionante duelo de ida y vuelta entre Josh Allen de Buffalo, quien lanzó tres pases de touchdown después del medio tiempo, y Tua Tagovailoa de Miami. Los equipos intercambiaron ventajas cuatro veces y se combinaron para siete series consecutivas de anotación en la segunda mitad.

Sigue la hegemonía

Los Bills continuaron su dominio sobre los Dolphins al barrer la serie de la temporada. Buffalo (7-2) ha ganado seis juegos seguidos, 13 de 14 y nueve seguidos en casa sobre Miami.

Y con su mejor inicio de nueve juegos desde 2020, los Bills han construido una ventaja dominante de cuatro juegos en la AFC Este sobre los New York Jets mientras buscan un quinto título divisional consecutivo.

Los Dolphins (2-6), por su parte, jugaron lo que consideraron su salida más completa de la temporada, solo para sufrir su tercera derrota consecutiva. Perdieron con un gol de campo en los últimos segundos por segunda semana consecutiva luego de una derrota por 28-27 ante Arizona con un gol de 34 yardas de Chad Ryland cuando el tiempo expiraba.

Los Dolphins sostuvieron el duelo todo el encuentro

Tagovailoa perdió su segunda apertura consecutiva después de perderse cuatro juegos por una conmoción cerebral.

“Me quito el sombrero ante Tyler Bass por hacer eso. Me quito el sombrero ante su equipo, hicieron un gran trabajo. Fue un gran partido”, dijo Tagovailoa, quien completó 25 de 28 pases para 231 yardas y dos touchdowns.

“Hay cosas que podríamos arreglar en ambos lados del balón, ofensiva y defensivamente, pero creo que estamos dando un paso en la dirección correcta como equipo”.

Fuente: Tribuna