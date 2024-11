VIDEO: Sergio Pérez explota contra Hugh Bird tras eliminación en Q2 del Gran Premio de Brasil

Ciudad de México.- El piloto mexicano de Red Bull Sergio 'Checo' Pérez tuvo una mala clasificación en el Gran Premio de Brasil, durante la cual terminó en treceava posición por detrás de su coequipero Max Verstappen. El tapatío no dudó en reclamar a su ingeniero Hugh Bird por las malas decisiones tomadas para la estrategia de esta competencia clasificatoria y explotó debido al mal resultado obtenido.

al ser eliminado en la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Brasil, Sergio Checo Pérez explotó contra su ingeniero de carrera, Hugh Bird, a quien le reclamó por no haber elaborado un buen programa y competir de manera digna en el circuito, uno de los cuales le va mejor al mexicano, ya que ha tenido muy buenas actuaciones en Interlagos durante los últimos años y ahora se verá obligado a una nueva remontada.

Cabe señalar que Sergio Pérez no pudo completar su segundo intento de vuelta rápida debido a las condiciones de lluvia y a una bandera amarilla provocada por la ancestral que después se convirtió en bandera Roja. En ese momento tuvo una conversación levantada de tono con su ingeniero de carrera, a quien criticó de manera directa por sacarlo de la pista y no diseñar una mejor estrategia para él.

Sergio Pérez explota contra Hugh Bird, foto: especial

Le preguntó sobre el tiempo que tenía para realizar su vuelta, a lo que su ingeniero le contestó que solamente faltaban 45 segundos. Es en ese momento cuando Sergio Pérez explotó y aseguró que tenía que haber hecho un mejor programa. La respuesta de Hugh Bird fue que desafortunadamente se debía a la posición que tenían en el Pit lane, lo que causó que el tapatío se enojara todavía más por esto que consideró como una excusa.

“No es una excusa, amigo. No, no, no, no. Deberíamos haber esperado, si todo el mundo ya está esperando en el pit lane, ¿por qué salimos?”, expresó el tapatío.