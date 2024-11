¿Qué sigue para el mexicano Brandon Moreno en la UFC tras vencer a Amir Albazi?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El regreso de Brandon Moreno al octágono no pudo ser de una mejor forma y es que, durante la UFC Fight Night que se celebró el pasado sábado 2 de noviembre de 2024 en Edmonton, Canadá, el peleador mexicano dio una cátedra de sus habilidades y venció con autoridad al iraquí Amir Albazi. A pesar de que no alcanzó el nocaut, los jueces le otorgaron el triunfo por decisión unánime 'The Assassin Baby' y con ello refrendó su posición en la compañía dirigida por Dana White.

Después de perder en la Arena Ciudad de México en contra de Brandon Royval en febrero del presente año, el originario de Tijuana debía una actuación de este tipo para ir nuevamente en busca del título mundial de Peso Mosca de la UFC, mismo que le arrebató Alexandre Pantoja en julio de 2023. El gladiador azteca es el número dos del ranking de la categoría de las 125 libras y con este resultado podría escalar a la primera posición y retar al brasileño.

Muy buena pelea mi hijo", escribió Pantoja posterior a la pelea entre Moreno y Albazi.

Antes del tijuanense está Brandon Royval, quien, luego de quitarle el invicto al japonés Tatsuro Taira en el UFC Vegas 98, se posicionó como el candidato número uno de la división y con ello existe la latente posibilidad de protagonizar una trilogía en contra de Alexandre Pantoja, peleador que ya lo venció en dos ocasiones, incluida una lucha por el título de Peso Mosca que se llevó a cabo el pasado 16 de diciembre de 2016.

Pertenezco a peleas de cinco asaltos. A eventos estelares contra los mejores del mundo de mi división. Ya aprendí mis lecciones y demostré todo lo que he mejorado", expresó el combatiente estadounidense después de su victoria ante Taira.

Medios especializados en las artes marciales mixtas ven factible un enfrentamiento entre Brandon Moreno y Pantoja, pero antes, este último deberá salir bien librado del UFC 310, en donde se medirá ante el debutante Kai Asakura el próximo 7 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Los expertos tampoco descartan una revancha contra Royval o, bien, un enfrentamiento inédito con Tatsuro Taira, el rankeado número 5 de la división.

Fuente: Tribuna