¿Ilia Topuria vs 'Canelo' Álvarez? El campeón de la UFC lanza un reto para el mexicano

Ciudad de México.- El peleador hispanogeorgiano, Ilia Topuria, no tiene ningún tipo de filtro al hablar u opinar acerca de algún tema. En esta ocasión, el campeón mundial de Peso Pluma de la UFC tuvo la oportunidad de hablar sobre boxeo y reveló que le gustaría incursionar dentro de esta disciplina, pues eso significa un reto importante para su carrera. Una de las grandes virtudes de 'El Matador' es su poderosa pegada, cualidad que quedó demostrada durante su enfrentamiento ante el estadounidense Max Holloway.

Durante una plática para el canal de YouTube de KOlmenero, el español-georgiano expresó su deseo de que, en un futuro no muy lejano, poder probar suerte en el boxeo, pues mencionó que en este deporte existen grandes combatientes. A pregunta del entrevistador, Topuria indicó que sería interesante protagonizar un combate contra el boxeador mexicano Saúl 'El Canelo' Álvarez, ya que su intención siempre es enfrentarse y medirse con los mejores exponentes.

Me gustaría también hacer una pelea en boxeo. Porque siento que mi nivel de boxeo es muy muy competitivo, entonces me gustaría probarme también en el mundo del boxeo, no quiero irme del mundo de los deportes sin probar cosas".