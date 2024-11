"¿Tiene miedo?": La dura crítica de Mike Tyson a 'Canelo' por no pelear con Benavidez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como suele suceder con Saúl 'El Canelo' Álvarez, las opiniones con respecto a su carrera y trayectoria siempre suelen de ir un extremo a otro, pues así como hay quienes se deshacen en elogios, existen otros que desacreditan a los rivales que el mexicano y su equipo de trabajo eligen. Esta vez le tocó el turno a la leyenda del boxeo, Mike Tyson, quien criticó severamente al tapatío por rehuir a un enfrentamiento con David Benavidez, peleador que hace mucho viene pidiendo esta pelea.

Durante su visita al podcast Pound 4 Pound, el excampeón de Peso Pesado mencionó que no entiende la razón por la que el originario de Guadalajara, Jalisco, no acepta este reto deportivo, ya que es un combate que muchos aficionados y expertos de la disciplina quieren ver entre dos supermedianos dominantes. De igual manera, 'Iron Mike' aseguró que 'Canelo' no le hace justicia al legado que otros connacionales han dejado a lo largo de la historia en el mundo del boxeo.

¿Qué le pasa a 'Canelo'? ¿Tiene miedo de perder? ¿No quiere dar a los fanáticos la pelea que ellos quieren ver? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero? Esto es una vergüenza para el boxeo y para México", expresó el nacido en Nueva York, Estados Unidos.

Además, Tyson colocó a David Benavidez como el mejor del mundo actualmente dentro de su Top 5, en donde también agregó a otros pugilistas como Errol Spence, Terence Crawford, Tank Davis y Shakur Stevenson. Estos comentarios llegan luego de que ‘Canelo’ declarara que no le interesa ver la pelea entre Miky Tyson y Jake Paul, incluso afirmó que este tipo de eventos perjudican la imagen del boxeo.

Para nada me interesa ver eso y por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso", dijo el pugilista azteca en esa ocasión.

Por su parte, Tyson se prepara para el compromiso del próximo 15 de noviembre en el que se medirá ante el creador de contenido, Jake Paul, en el AT&T Stadium, la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, pelea que ha provocado cualquier tipo de reacciones entre los amantes del deporte y los especialistas.

Fuente: Tribuna