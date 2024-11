En pleno vuelo, Cardinals y Jets se preparan para enfrentarse en Arizona

Comparta este artículo

Glendale, Arizona.- Los Arizona Cardinals han lucido como un equipo diferente en las últimas semanas, ganando tres juegos consecutivos por primera vez desde 2021 para ascender al primer lugar de la NFC Oeste.

Los New York Jets también podrían haber encontrado algo de impulso con la impresionante victoria de la semana pasada.

El veterano mariscal de campo de los Jets, Aaron Rodgers, dijo que vencer a los Texans 21-13 la semana pasada proporcionó un alivio muy necesario para su equipo después de una brutal racha de cinco derrotas consecutivas, pero ahora no es el momento de confiarse.

“Tenemos que encontrar la manera de llevarlo todos los días”, dijo Rodgers. “La clave para que los jugadores jóvenes aprendan es que la consistencia comienza con el momento en que entras al edificio, y todo lo que haces debe ser intencional. Y eso comienza con la conversación que tienes, el tiempo que tienes para trabajar, la forma en que tomas notas”.

Los Jets (3-6) viajan para enfrentar a los Cardinals (5-4) el domingo.

Retórica ganadora

Arizona viene de quizás su victoria más impresionante de la temporada ante los Chicago Bears, dominando en todas las fases durante una victoria por 29-9. Los Cardinals tienen una ventaja de medio juego sobre los 49ers y los Seahawks por el liderato de la división.

Murray espera mantener el paso con el equipo

El mariscal de campo de los Cardinals, Kyler Murray, dijo que ha sido un admirador desde hace mucho tiempo de las habilidades de Rodgers y sonó muy parecido al mariscal de campo veterano al describir cómo su equipo no podía relajarse.

Murray llevó a los Cardinals a un récord de 10-2 en 2021 antes de que se desmoronaran en la recta final, apenas llegando a los playoffs antes de ser dominados por los Rams en la ronda de comodines.

“Es fácil quedar atrapado en la clasificación y todas las perspectivas del futuro, pero hemos estado haciendo esto demasiado tiempo para permitir que esas cosas afecten lo que tenemos sucediendo”, dijo Murray.

Rodgers rejuvenece

Rodgers, de 40 años, entrenó un miércoles por primera vez en unas semanas después de lidiar con dolencias en la rodilla, el tobillo y el tendón de la corva.

Lució más movilidad la semana pasada contra Houston que en los últimos partidos. Y después de un comienzo lento (7 de 14 en la primera mitad para solo 32 yardas, su menor cantidad en los primeros dos cuartos con 10 o más intentos en su carrera), Rodgers terminó con una ráfaga. Terminó con 22 de 32 pases para 211 yardas y tres touchdowns, incluyendo dos a Garrett Wilson.

El veterano pasador se sintió a gusto en el último duelo

“Probablemente el mejor que he jugado”, dijo Rodgers. “Me sentí bien con mi juego. Obviamente, no pudo ir a ningún lado más que arriba en la segunda mitad. Cuando todos estamos en la misma página, lo que hemos estado tantas veces, he estado diciendo lo mismo casi todas las semanas: '¿Cuál es el problema?' Bueno, 10 chicos están en la misma página y uno no. En la segunda mitad de ese partido, tuvimos a muchos jugadores en la misma página todo el tiempo”.

Algo de defensa

Los Cardinals han tenido una defensiva por debajo del promedio durante gran parte de la temporada, pero tuvieron una gran actuación contra los Bears, capturando al novato Caleb Williams seis veces y limitando a Chicago a solo tres goles de campo.

Jonathan Gannon es el entrenador de Arizona

El gerente general de los Cardinals, Monti Ossenfort, estuvo activo en la fecha límite de cambios, agregando al apoyador de los Broncos, Baron Browning, en un esfuerzo por reforzar a un frente de siete que ha sido golpeado por varias lesiones.

Los Cardenales tienen otra prueba esta semana tratando de detener a Rodgers.

Fuente: Tribuna