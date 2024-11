Jesús 'Chapito' Sánchez anuncia su retiro como jugador profesional con Chivas

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Pocos jugadores pueden presumir su lealtad a un solo equipo a lo largo de su carrera como deportista profesional, más en estos tiempos en los que el dinero está por encima de del amor a la camiseta.

Jesús 'Chapito' Sánchez es uno de estos jugadores que, tras 17 años defendiendo la camiseta de las Chivas Rayadas del Guadalajara, dirá adiós de la institución a la que defendió desde sus orígenes como canterano.

Este jueves, a través de las redes sociales del Rebaño Sagrado, el defensor anunció su retiro de las canchas con una emotiva despedida en la que agradece a dirigentes, entrenadores, compañeros y afición por acompañarlo durante toda su etapa dentro de las canchas.

Convencido

“Ha llegado el momento de decir adiós, de anunciar oficialmente mi retiro como jugador profesional. Los partidos que restan del presente torneo serán los últimos para mí. Aunque no ha sido una decisión fácil, créanme que me voy feliz. Estoy convencido que las decisiones difíciles se toman también desde el corazón y el agradecimiento... Retirarme aquí es un sueño que ni en mis fantasías imaginé. El amor por este grandioso club ha hecho que mi mente no conciba verme jugando en otro equipo”, se puede leer en el texto.

El sonorense es un referente del chiverío

“Sí, sí cumplí. Me hubiera gustado obviamente conseguir más cosas, pero cuando he estado, he tratado de dar lo mejor, de laborar en situaciones difíciles, y he tratado de darle todo al equipo. He tratado de ser un profesional, y nada, soy un agradecido totalmente a Chivas, al futbol y a la vida por darme esta oportunidad y por darme la dicha de poder cumplir un sueño”, compartió el ‘Chapito’ en su video de despedida.

Fiel al Rebaño

Jesús Sánchez es oriundo de Caborca, Sonora donde conoció y jugó al beisbol, el deporte que es rey en estas latitudes, pero fue el futbol el que alentado por su padre, lo atrapó y lo llevó a disfrutar d euna gran carrera ya como profesional.

Después de ser visoreado en un torneo nacional Sub 15 cuando representaba a la Selección de Sonora, el destino llevó al ‘Chapito’ a Verde Valle, donde realizó varias pruebas y 15 días más tarde se sumó formalmente a la Cantera Rojiblanca.

Lo demás, hasta hoy es historia.

Con el Guadalajara consiguió varios títulos

Sánchez, quien debutó el 7 de agosto de 2010 ante San Luis, sumó un total de 340 partidos, en lo que dio 20 asistencia y anotó seis goles, mismos que lo convirtieron en un referente de la institución.

Además dentro de su palmarés se encuentran una Liga MX, dos Copas MX, una SuperCopa y una Concachampions, campeonatos que hicieron vibrar al todavía jugador de 35 años de edad.

El ‘Chapito’ terminará entre los jugadores que más tiempo se mantuvo en el equipo rojiblanco, codeándose con nombres históricos como Juan Jasso, Sabás Ponce y Salvador Reyes.

