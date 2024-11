VIDEO: El golazo que Raúl Jiménez se perdió con el Fulham; digno de Puskas

Comparta este artículo

CIudad de México.- Raúl Jiménez estuvo a punto de marcar un golazo en la victoria del Fulham sobre el Crystal Palace en la fecha 11 de la Premier League. El ariete mexicano tomó un balón de volea y le impactó con toda su fuerza para enfilarlo contra el arco rival. Sin embargo, unos cuantos centímetros los separaron de marcar lo que podría haber sido el gol de la temporada. A pesar de eso, consiguió una asistencia para la victoria de su equipo.

Fue durante un tiro de esquina a favor del Fulham que Raúl Jiménez se posicionó y recibió el balón, el cual impactó de primera y efectuó su disparo en contra del arco del Crystal Palace. Sacó una línea fulminante que el portero no habría podido detener. Sin embargo, la dirección no fue la adecuada y se terminó por ir hacia arriba del marco. Al ver que su disparo no tuvo la dirección correcta, el ariete mexicano solamente se lamentó, ya que sabía que se perdió de un auténtico golazo.

Raúl Jiménez tuvo una buena participación en el partido de su equipo este sábado, ya que consiguió una nueva asistencia que puso en ventaja al Fulham ante Crystal Palace antes del primer tiempo. Sin ser espectacular, el atacante mexicano sumó su novena colaboración a gol de la temporada. Gran dupla está formando con Smith Rowe. En lo que va de la temporada, el mexicano ha jugado 11 partidos, en 6 ha incidido directamente en goles. Ha marcado cuatro veces y ha realizado dos asistencias.

Raúl Jiménez brilla con el Fulham, foto: especial

El lobo mexicano salió al minuto 74 del terreno de juegos después de que su técnico decidiera darle un buen descanso, ya que fue el encargado de construir una de las jugadas que terminó en gol para su equipo. Al final del partido, el director técnico decidió cerrar el encuentro para conservar su ventaja, lo que le valió para llevarse los 3 puntos y posicionar al Fulham en la sexta posición de la tabla general de la Premier League.

Cabe señalar que Raúl Jiménez ha construido una carrera sobresaliente a nivel europeo, pero sobre todo en la Premier League, ya que ha disputado 170 partidos, ha anotado en 51 ocasiones y ha repartido 20 asistencias. Lo que lo colocan como 1 de los mexicanos más exitosos en la considerada mejor Liga del mundo, en ese sentido, busca continuar con este nivel para llegar a la Copa del mundo que se celebrará en México en 2026.

Fuente: Tribuna