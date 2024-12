Utah jazz vs Los Ángeles Lakers VER EN VIVO: Horarios y canales de transmisión en México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este domingo se juega el Utah jazz vs Los Ángeles Lakers en una nueva jornada de la NBA entre dos equipos que buscan cerrar de la mejor manera el campeonato regular del mejor básquetbol del mundo. Los comandados por LeBron James buscan colarse a los playoffs, pero tendrán que pasar por sus rivales, que lucen como un rival cómodo, por lo cual ahora se muestran todos los detalles para ver en vivo este encuentro desde México online y en televisión.

Los Angeles Lakers parten como amplios favoritos para llevarse la victoria en este encuentro, ya que llegan con una racha de 11 juegos ganados contra 8 perdidos. Asimismo, el Utah jazz tiene solamente cuatro victorias en la temporada, por lo que partirán como la clara víctima para que LeBron James y compañía puedan mejorar su juegos y tener confianza de cara al final de la temporada regular.

Como se mencionó, el jazz de Utah parte como la víctima ante Los Ángeles Lakers, sparte de que serán visitantes, no han tenido una buena campaña hasta el momento, De hecho, se ubican en la penúltima posición de la conferencia del Oeste, con un récord negativo. Asimismo, llegan a este encuentro después de perder 94 a 106 en contra de los Dallas Mavericks, por lo cual se espera que tengan un poco de decencia y mejoren su juegos.

Jazz vs Lakers EN VIVO, foto: especial

Utah Jazz vs Los Angeles Lakers EN VIVO: Horario y donde ver

Fecha: 1 de diciembre

Horario: 19:00 horas

Sede. Crypto.com Arena

Transmisión: NBA Game Pass, Prime Video

Los Lakers con esperanzas de triunfo

En el caso de Los Ángeles Lakers, la historia no es muy diferente, a pesar de tener un récord positivo en la temporada, no están en su mejor momento. En los últimos partidos su ofensiva ha sido discreta y no registra los mismos números que cuando hilaron 5 victorias de manera consecutiva. Hasta el momento se ubican en la octava posición de la conferencia Oeste y vienen de una derrota en contra del Oklahoma Thunder. 93 a 101, que tuvo lugar el pasado 29 de noviembre.

Alineaciones:

Jazz de Utah

Keyonte George, Collin Sexton, Svi Mykhailiuk, Micah Potter, Walker Kessler.

Los Angeles Lakers

Rui Hachimura, Lebron James, Anthony Davis, Dalton Knecht, Austin Reaves.

Fuente: Tribuna