El imperio contraataca; los Yankees firma con un contrato récord a Max Fried

Nueva York, Estados Unidos.- Max Fried y los New York Yankees acordaron un contrato por ocho años y 218 millones de dólares, el mayor acuerdo para un lanzador zurdo en la historia del beisbol, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló el martes bajo condición de anonimato porque el acuerdo, reportado por primera vez por ESPN, estaba sujeto a un examen físico exitoso.

El zurdo se unirá a los Mulos por ocho campañas

Nueva York hizo el movimiento dos días después de que el jardinero dominicano Juan Soto se fue por un contrato pendiente de 15 años y 765 millones de dólares con los New York Mets.

Fried, quien cumplirá 31 años en enero, obtiene el cuarto contrato más alto entre los lanzadores detrás de Yoshinobu Yamamoto de los Los Ángeles Dodgers (325 millones de dólares), Gerrit Cole de los Yanquis (324 millones de dólares) y Stephen Strasburg de Washington (245 millones de dólares), quien no ha lanzado desde 2022 y se ha retirado.

Fried rompió la marca de zurdos establecida por David Price en 217 millones de dólares.

Rotación de lujo

Fried se une a una potencial rotación que ya incluía a Cole, Carlos Rodón, Luis Gil, Clarke Schmidt, Néstor Cortés y Marcus Stroman.

Fried pasó sus primeras ocho temporadas con los Bravos, siendo parte del equipo All-Star en 2022 y 2024. Tuvo su primera gran temporada en 2019, terminando con marca de 17-6 y efectividad de 4.02.

Frieda llega a un equipo plagado de estrellas

Tuvo marca de 7-0 con efectividad de 2.25 en la temporada 2020 acortada por la pandemia, terminando quinto en la votación para el premio Cy Young de la Liga Nacional. El tres veces ganador del Guante de Oro tuvo su mejor temporada en 2022, con marca de 14-7 y efectividad de 2.48.

Fried tuvo marca de 8-1 con efectividad de 2.55 en una temporada 2023 plagada de lesiones, luego tuvo marca de 11-10 con efectividad de 3.25 en 29 aperturas este año.

El derecho fue la séptima selección global en el draft amateur de 2012 por San Diego y fue canjeado a los Bravos en un acuerdo de seis jugadores que envió al jardinero Justin Upton a los Padres.

Fuente: Tribuna