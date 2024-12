Los New York Yankes sacuden el mercado en Grandes Ligas; firman a Max Fried por ocho años

Comparta este artículo

New York, Estados Unidos.- En una noticia que no se venía venir y que puede ser el movimiento de mayor relevancia del actual mercado de fichajes de Grandes Ligas, los Yankees y el as zurdo Max Fried han llegado a un acuerdo por un contrato de ocho años y 218 millones de dólares, según lo dio a conocer el portal de la MLB.

Fried fue uno de los principales lanzadores agentes libres disponibles durante el actual mercado de contrataciones, luego de una carrera de ocho años en Atlanta en la que registró una marca de 73-36 con una efectividad de 3.07 en 168 juegos (151 como abridor), figurando como uno de los mejores brazos en la historia de los Atlanta Braves.

De hecho, la efectividad de 3.07 que tiene Fried ocupa el tercer lugar, solo detrás de Greg Maddux y Warren Spahn entre los pitchers de los Atlanta Braves que realizaron al menos 150 aperturas.

Desde el 2019, el nuevo jugador de los Yankees se ha consolidado como un contendiente constante al premio Cy Young cuando está saludable, terminó segundo en la votación en el 2022, cuando puso récord de 14-7 con una efectividad de 2.48 en 30 aperturas, por lo que sin duda alguna es un gran movimiento para los el club de New York, quienes el lunes perdieron a uno de sus jugadores estrellas, Juan Soto.

El único foco rojo que tiene el conjunto finalista de la Serie Mundial con esta nueva adquisición es que, la temporada 2024 de Fried estuvo algo limitada debido a una lesión en el antebrazo que lo dejó fuera de acción durante gran parte del pasado mes de julio. A pesar de eso, realizó 29 aperturas en la temporada, con marca de 11-10 y una efectividad de 3.25 en 174.1 innings. Sin embargo, lo que más dio de que hablar fueron sus dos juegos completos y un blanqueo lideraron las estadísticas en el béisbol.

Sin duda alguna, a pesar de su calidad en el montículo, las lesiones han sido un problema para el dos veces All-Star, quien cumplirá 31 años en enero. Problemas que van desde ampollas y molestias en el antebrazo han restado su disponibilidad y efectividad en los últimos años en las Grandes Ligas.

Desde que se convirtió en abridor en el 2018, Fried solo ha realizado 30 salidas en una campaña completa en dos ocasiones, por lo que se espera que con Yankees pueda ser una de esas campañas.

Max Fried será junto a Gerrit Cole, los dos referentes en el staff de abridores del conjunto de la Gran Manzana, que tiene igualmente como exigencia llegar a otra Serie Mundial.

Fuente: Tribuna.