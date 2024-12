Pachuca vs Botafogo: ¿Dónde VER EN VIVO el Derbi de las Américas en México?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este miércoles se juega el Pachuca vs Botafogo en el inicio de la Copa Intercontinental 2024, se trata del campeón de la Copa Libertadores contra los Tuzos del Pachuca. Este encuentro fue denominado por la propia Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) como el Derbi de las Américas y da un lugar para llegar a las semifinales de este torneo en contra de un equipo árabe, para después enfrentarse al Real Madrid.

Pachuca y Botafogo se medirán en la Copa Intercontinental 2024, organizada por la FIFA, será en la cancha del stadium 974 de Doha, Qatar. El equipo de Hidalgo hará su debut en este torneo y será contra el campeón de la Copa libertadores 2024. El encuentro se ha denominado como el derbi de las Américas por la propia FIFA, la cual ya informó sobre los horarios y canales de transmisión para ver en vivo este encuentro de talla internacional.

Se debe de señalar que la FIFA hizo un rediseño de este torneo, por lo que el triunfador de este formato de la Copa Intercontinental entre Pachuca y Botafogo levantará el Derbi de las Américas, Esto les da acceso a las semifinales del torneo y en caso de triunfar, se medirían al Real Madrid en la final, el cuadro merengue clasificó de manera directa debido al ranking, por lo que no tendrán un rival previo en las semifinales.

Pachuca vs Botafogo EN VIVO, foto: especial

Pachuca vs Botafogo EN VIVO: Horario y dónde ver

Fecha: 11 de diciembre

Horario: 11:00 horas tiempo del centro de México

Sede: Stadium 974

Transmisión: FIFA+

Así llegan Pachuca y Botafogo al encuentro

Los Tuzos del Pachuca no han tenido actividad en el último mes debido a que fueron eliminados de manera temprana en el apertura 2024 de la Liga MX, ya que el cuadro hidalguense no pudo alcanzar los puestos de play in. En ese sentido, el Botafogo, actual campeón de la Copa libertadores, se convirtió en uno de los mejores equipos de Brasil y del continente americano, por lo que será un rival difícil de sortear para el cuadro mexicano.

El Botafogo es el actual líder del Brasileiro con 79 puntos, actual campeón de la Copa libertadores, en un encuentro donde venció al Atlético Mineiro. Asimismo, llegan con una racha positiva a este derbi de las Américas de la Copa Intercontinental 2024. En ese sentido, los tuzos tendrán que sacar la casta, si es que no quieren ser humillados por el equipo brasileño, que se encuentra en el mejor momento de su historia.

Fuente: Tribuna