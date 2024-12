Pareja de Rotondi lo alienta tras eliminación ante América: "Te agradezco las alegrías"

Ciudad de México.- Después de la caída frente al Club América en las semifinales del Apertura 2024 de la Liga MX, Rodolfo Rotondi fue uno de los futbolistas más señalados por parte de la afición de Cruz Azul debido al penal que cometió sobre Erick 'El Chiquito' Sánchez, el cual a la postre convirtió Rodrigo Aguirre para darle a Las Águilas el pase a una nueva final. Frente a la ola de críticas Carolina Alva, pareja sentimental del argentino, salió en su defensa.

Mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram, la fémina publicó una fotografía del jugador de 'La Máquina', en la que incluyó un mensaje de apoyo. Hay que recordar que, durante la temporada regular, el carrilero sudamericano fue uno de los elementos que mayor aporte ofensivo le dio al equipo dirigido por Martín Anselmi, registrando un total de siete anotaciones y dos asistencias, colocándose así como uno de los máximos goleadores del cuadro cementero.

Quiero agradecerte por todas las alegrías que nos diste, sé más que nadie todo el esfuerzo y profesionalismo que pones en cada desafío que enfrentas, yo no me olvido de todo lo que hiciste para estar aquí. Este no es un final, es el comienzo de una nueva oportunidad para creer que todo trabajo y constancia finalmente tiene sus frutos, te amamos y siempre estaré para ti incondicionalmente", fueron las palabras de Carolina para en Río Cuarto, Argentina.